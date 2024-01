BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça Ricardo Cappelli será o novo presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial).

O convite foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e aceito em reunião na tarde desta quarta-feira (31).

A informação foi confirmada à Folha por interlocutores do governo.

Cappelli, do mesmo partido de Alckmin, era o número dois do Ministério da Justiça sob a gestão do ex-ministro Flávio Dino, que vai deixar o cargo para ocupar uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele assume a presidência com a missão de reforçar a nova política industrial lançada pelo governo na semana passada. A ABDI está sob o comando interino de Cecília Vergara desde setembro.