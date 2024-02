RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta sexta-feira (2) a ampliação de recursos previstos para crédito no setor agropecuário.

Um dos destaques é o aumento de R$ 4 bilhões no orçamento para uma linha com taxa fixa em dólar e foco em exportadores. O banco também confirmou mais R$ 2 bilhões a um programa de apoio a cooperativas de crédito.

O anúncio ocorre em meio a uma pressão de representantes do agronegócio por medidas de apoio ao segmento, que lida com os efeitos de problemas climáticos no Brasil. Na atual safra, regiões produtoras sentem os reflexos de eventos extremos, como ondas de calor, seca e fortes chuvas.

A liberação de mais recursos para a agropecuária foi anunciada em uma cerimônia na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Presente no evento, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a safra deste ano será "difícil em termos de renda para o campo".

"Este cenário está sendo avaliado preventivamente para que a gente possa dar tranquilidade ao produtor", afirmou. "Por óbvio, ninguém vai ficar na incerteza e na inadimplência por falta de linha de crédito", prometeu.

Lançada em abril de 2023, a TFBD (Taxa Fixa do BNDES em Dólar) oferece opção de financiamento com custo atrelado à variação cambial. Isso, segundo o banco, é vantajoso para clientes com receitas em dólar.

No âmbito do programa BNDES Crédito Rural, o valor aprovado com uso da TFDB totalizou R$ 3,6 bilhões em 2023, de um orçamento inicial disponível de R$ 4 bilhões.

Agora, o BNDES decidiu ampliar a dotação em R$ 4 bilhões, levando o total disponibilizado em financiamentos a R$ 8 bilhões.

Outra iniciativa anunciada nesta sexta envolve o programa BNDES Procapcred, direcionado a cooperativas de crédito. A instituição confirmou aumento de R$ 2 bilhões no orçamento para a iniciativa, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2025.

"Esse valor de R$ 2 bilhões para nós é crédito, mas para o tomador é equity, ele entra como sócio da cooperativa. Ao entrar como sócio, ele capitaliza a cooperativa e permite uma alavancagem média de nove vezes o capital ingressante", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O banco disse que concluiu nesta semana uma captação de R$ 808 milhões em LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) por meio de oferta privada no mercado doméstico.

Segundo a instituição, a emissão de LCAs foi a primeira realizada desde 2016 e teve demanda quatro vezes superior ao valor ofertado.

"Como esses títulos são vinculados a direitos creditórios do agronegócio, a captação contribui para compor o funding do BNDES destinado ao financiamento de investimentos na atividade agropecuária", afirmou o banco.