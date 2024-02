SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Usuários do iFood relatam ter encontrado problemas para fazer pedidos pelo aplicativo nesta noite de sexta-feira (9), véspera de Carnaval.

Clientes notaram demora na conclusão dos pedidos pelo app. Um usuário relatou ao UOL que, ao tentar fechar sua compra, o aplicativo roda "todas as telas possíveis", sem mostrar se o pedido foi feito. "Não cobra, não fala que aceitou, nada", disse. Nas redes sociais, outros clientes disseram ter enfrentado o mesmo problema (veja abaixo).

A ferramenta online confirma aumento das reclamações. Por volta das 21h, a plataforma Downdetector havia registrado mais de 3 mil notificações envolvendo o iFood.

UOL pediu mais informações ao iFood e ainda aguarda retorno. Assim que uma resposta for enviada, será acrescentada à reportagem.

RELATOS E PIADAS

Clientes usaram as redes sociais para reclamar sobre a falha no app do iFood ? e, claro, fazer piadas.

"Gente, o iFood caiu em plena sexta-feira. O que fazer agora? Voltar a caçar a própria comida, como os nossos ancestrais faziam?", escreveu um perfil no X, antigo Twitter.

Alguns usuários também notaram que, mesmo com problemas, o app ainda envia notificações com promoções. "Nem está funcionando e estão mandando cupom", disse um cliente.