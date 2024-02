SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto a Bolsa de Valores brasileira segue fechada pelo Carnaval, o ritmo positivo embala Wall Street. Por volta das 15h21, o índice S&P 500 sobe 0,38%, caminhando para um novo recorde nominal (sem contar a inflação) de pontuação, acima da marca histórica de 5 mil pontos.

O Dow Jones, por sua vez, sobe 0,63%, e o Nasdaq, 0,38%.

Investidores operam com uma expectativa positiva para o CPI (índice de preços ao consumidor) de janeiro, que será divulgado na terça-feira (13). O dado pode influenciar as apostas sobre o possível momento de um corte nas taxas pelo Fed (banco central dos EUA).

Espera-se que a inflação geral ao consumidor desacelere de 3,4% para 2,9%, na base anual, e de 0,3% para 0,2%, na mensal.

Outro fator que impulsiona as ações americanas é a boa temporada de balanços, turbinados pela febre em torno da inteligência artificial.

Nesta semana, também serão divulgados o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da zona do euro no quarto trimestre.

Índice de ações brasileiras em NY

Os recibos de ações brasileiras negociadas nos EUA (ADRs) acompanham o movimento positivo. O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, com as 20 principais companhias brasileiras, sobe 1,08%.

Já o EWZ, principal ETF (fundo de índice) que replica ações brasileiras, sobe 1,20%.

As ADRs de Petrobras e Vale sobem 1,19% e 1,36%, respectivamente.