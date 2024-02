SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Bolsa se Valores dos Estados Unidos começam o pregão desta terça-feira (13) em forte queda. Por volta das 11h50 (de Brasília), o S&P 500 recua 1,32% e o Dow Jones, 1,10%. O Nasdaq cai 1,78%.

Investidores refletem o CPI (inflação de preços ao consumidor, na sigla em inglês) de janeiro, divulgado pela manhã. O indicador apontou que a inflação nos EUA desacelerou para 3,1% em janeiro, uma queda menor do que o esperado. Economistas consultados pela Bloomberg previam 2,9%.

A inflação central, uma medida amplamente observada que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, foi de 3,9% ao ano em janeiro, em linha com o mês anterior.

Uma alta nos prelos mais forte do que o esperado coloca em xeque as expectativas do mercado de que o Federal Reserve (banco central americano) começará a reduzir as taxas básicas de juros dos EUA em maio.

Atualmente, os juros no país estão no maior nível desde 2001, na faixa de 5,25% a 5,5%.

O rendimento do Tesouro de dois anos, que se move com as expectativas de taxas de juros, subiu 0,15 pontos percentuais para 4,62%. O rendimento de referência de 10 anos adicionou 0,11 pontos percentuais. Os rendimentos sobem à medida que os preços caem.

O dólar, cujos movimentos são influenciados por mudanças nas expectativas de taxas de juros, subiu 0,4%, revertendo uma queda anterior.

No mês passado, o presidente do Fed, Jay Powell, disse que espera cortar as taxas de juros três vezes este ano, mas sinalizou que é improvável que comece a fazê-lo até que mais progresso seja feito em relação à sua meta de inflação de 2%.

A medida preferida do Fed para a inflação é o índice de despesas de consumo pessoal central, que desacelerou mais do que o CPI. O índice de despesas de consumo pessoal central subiu 2,9% em janeiro em base anual, a primeira leitura de menos de 3% em cerca de três anos.

A próxima reunião de política monetária do Fed está agendada para 19 a 20 de março, na qual será divulgada a mais recente pesquisa "dot plot", mostrando as projeções dos funcionários para as taxas de juros, inflação e desemprego.

Enquanto o mercado brasileiro segue fechado pelo Carnaval, as ADRs (recibos de ações) brasileiras negociadas nas Bolsas dos EUA acompanham o viés positivo.

O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, com as 20 principais companhias brasileiras, recua 2,57%. Já o EWZ, principal ETF (fundo de índice) que replica ações brasileiras, cai 3,01%.

As ADRs de Petrobras e Vale, por sua vez, se desvalorizam 2,08% e 2,01%, respectivamente.