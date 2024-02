SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores fechou em queda nesta quarta-feira de Cinzas (14). Na volta do Carnaval, o pregão que começou às 13h refletiu as flutuações do mercado internacional de terça (13), quando os principais índices globais tiveram forte recuo com uma inflação maior do que o esperado nos Estados Unidos.

Segundo dados preliminares da CMA, o Ibovespa recuou 0,94%, a 126.820 pontos. Já o dólar se valorizou 0,22%, a R$ 4,9716.

Na terça (13), o governo americano divulgou que o CPI (índice de preços ao consumidor, na sigla em inglês) desacelerou para 3,1% em janeiro, uma queda menor do que o esperado ?economistas consultados pela Bloomberg previam 2,9%.

Na comparação com dezembro, o avanço mensal subiu 0,1 ponto percentual para 0,4%, o maior desde setembro.

A surpresa negativa abalou investidores, que previam o início do ciclo corte nos juros americanos em maio. Com a inflação mais forte que o esperado, as apostas migraram para junho.

Enquanto o mercado brasileiro estava fechado pelo Carnaval, as ADRs (recibos de ações) brasileiras negociadas nas Bolsas dos EUA acompanharam o viés negativo.

O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, com as 20 principais companhias brasileiras, cedeu 2,60% ontem. Já o EWZ, principal ETF (fundo de índice) que replica ações brasileiras, recuou 2,89%.

As ADRs de Petrobras e Vale, por sua vez, se desvalorizam 1,89% e 1,94%, respectivamente.

Como os mercados emergentes são mais arriscados, eles tendem a sofrer mais em momentos de aversão a risco, como o registrado na terça.

Hoje, o mercado local absorveu essas oscilações, enquanto o mercado americano já se recupera.

Na véspera o índice acionário S&P 500 recuou 1,37% e o Dow Jones, 1,35%. O Nasdaq caiu 1,80%.

Nesta quarta, o S&P 500 subiu 0,91% e o Dow Jones, 0,33%. Já o Nasdaq teve ganhos de 1,30%, impulsionado pelas big techs.

Os índices de Wall Street haviam caído para mínimas em mais de uma semana na terça. O Dow Jones registrou seu pior dia em 11 meses.

Juros mais altos por mais tempo fortalecem o dólar, deixando os treasuries (títulos do Tesouro americano), considerados o investimento mais seguro do mundo, mais vantajosos. Já a renda variável continua pressionada, com o alto custo de capital impactando as companhias.

O núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, foi de 3,9% em janeiro, em linha com o mês anterior, mas acima da projeção de 3,7%. Puxaram o índice os setores de habitação e saúde ?os serviços médicos não entram no cálculo do PCE (índice de despesas de consumo pessoal), utilizado pelo Fed (Banco Central dos EUA).

A próxima decisão de política monetária do Fed será em 20 de março, na qual também serão divulgadas as projeções dos membros da autoridade monetária para as taxas de juros, inflação e desemprego.

Atualmente, os juros no país estão no maior nível desde 2001, na faixa de 5,25% a 5,5%.

No mês passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que espera cortar as taxas de juros três vezes este ano, mas sinalizou que é improvável que comece a fazê-lo até que mais progresso seja feito em relação à sua meta de inflação de 2%.

Na segunda (12), 52,2% das apostas em relação à taxa de juros americana eram de corte de 0,25 ponto percentual em maio. No pregão de terça, esse percentual caiu para 35,2% e nesta quarta, subiu para 37,5%. A maioria (53,3%), agora, espera que o ciclo de cortes se inicie em junho.

Há, porém, uma minoria mais conservadora que só vê uma redução nas taxas no segundo semestre.

NVIDIA

Pela manhã, a Nvidia ultrapassou a capitalização do mercado de ações da Alphabet, empresa-mãe do Google, dias antes de a empresa divulgar seus resultados do quarto trimestre.

Outras empresas sensíveis aos juros, como Meta e e outras ações de chips, como Advanced Micro Devices e Qualcomm, também se valorizavam.

As ações da Nvidia subiram 2,35% e a companhia passou a ser a terça mais valiosa do mundo, com US$ 1,825 trilhão de capitalização na Bolsa americana. A Alphabet vale US$ 1,821 trilhão.