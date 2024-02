A Coinbase Global apresentou lucro pela primeira vez em quase dois anos, em meio ao forte avanço nos preços das criptomoedas. Em balanço divulgado no fim da tarde da quinta-feira, 15, a maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos informou que teve lucro líquido de US$ 273,4 milhões no quarto trimestre de 2023, o equivalente a US$ 1,04 por ação. Em igual período de 2022, a Coinbase havia registrado prejuízo de US$ 557 milhões, ou US$ 2,46 por ação.

Analistas consultados pela FactSet haviam previsto lucro por ação de apenas US$ 0,02 para o trimestre encerrado em dezembro.

A receita total da Coinbase teve expansão anual de 51% no trimestre, a US$ 953,8 milhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 826,1 milhões. Apenas a receita de assinaturas e serviços totalizou US$ 375,4 milhões, ante US$ 282,8 milhões um ano antes.

Neste primeiro trimestre, a Coinbase prevê que a receita de assinaturas e serviços ficará entre US$ 410 milhões a US$ 480 milhões.