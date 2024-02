SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Abilio Diniz será velado nesta segunda-feira (19) em uma cerimônia no salão nobre do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, na zona oeste da capital paulista.

A cerimônia será aberta ao público, das 11h às 15h, e o enterro será reservado apenas a familiares.

Torcedor do São Paulo Futebol Clube, Diniz morreu na noite de domingo, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

O empresário, que impulsionou o Grupo Pão de Açúcar a uma gigante no comércio varejista ao lado do pai, era considerado um dos maiores líderes do mundo corporativo brasileiro.

Ele começou a passar mal durante viagem que fez a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e precisou voltar ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Diniz estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o final de janeiro.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", diz a nota divulgada pela família.

A morte acontece um ano e meio depois de Abilio perder seu filho, João Paulo Diniz, aos 58 anos, após um mal súbito. Na época, o empresário disse que a perda foi o golpe mais duro que poderia receber. "Estou sem chão", disse em uma publicação nas redes sociais. "A dor que sinto é inexplicável."

Abilio Diniz construiu um império no varejo. Com o Pão de Açúcar, tornou-se um dos homens mais ricos do país, personificando uma era de sucesso das empresas familiares com influência em governos. Viu de perto crises em seu negócio, enfrentou uma feroz disputa familiar e um sequestro.