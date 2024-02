SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu a semana com uma leve queda na manhã desta segunda-feira (19), com os investidores aguardando a ata da última reunião do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) em dia de feriado nos Estados Unidos.

O relatório pode dar indicativos de como será a política monetária nos próximos meses, já que a expectativa é que a instituição reduza a taxa de juros, hoje entre 5,25% e 5,5%, apenas na reunião de maio.

Às 9h08, o dólar à vista recuava 0,10%, a R$ 4,9626 na venda.

Na sexta-feira (16), a Bolsa fechou em alta de 0,75%, aos 128.765,98 pontos, puxada pelo desempenho da Vale e da Petrobras, enquanto o dólar caiu 0,04%, cotada a R$ 4,966.

A mineradora avançou 3,56%, em meio a dados positivos da economia chinesa e à indefinição sobre a presidência após uma reunião do conselho administrativo. Já a petroleira subiu 1,47%, na esteira dos preços do barril de petróleo tipo Brent no exterior.

Os ganhos das empresas minimizaram efeitos dos dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado e enfraqueceram as expectativas de corte de juros por lá.

O PPI, na sigla em inglês, avançou 0,3% em janeiro e 0,9% no acumulado de 12 meses. Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 0,1% na comparação mensal, e 0,6% na anual.

Com os dados surpreendendo para cima, as incertezas a respeito do início do corte de juros dos EUA também aumentaram. Agora, as projeções para a primeira redução na taxa norte-americana estão se deslocando para junho. Até semana passada, maio era visto como mais provável, depois de um banho de água fria do Fed afastar as previsões de um corte já em março.

Já o dólar, que registrou alta firme no começo da manhã por causa do cenário norte-americano, perdeu força e fechou perto da estabilidade. A moeda norte-americana teve baixa marginal de 0,04%, cotada aos R$ 4,966.

No exterior, as Bolsas dos Estados Unidos fecharam em queda após a repercussão do PPI. O Dow Jones caiu 0,39%, para 38.623,64 pontos. O S&P 500 perdeu 0,49%, para 5.005,15 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,83%, para 15.775,65 pontos.