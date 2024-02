SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Legado de Abilio Diniz no varejo, governo fecha nova brecha para super-ricos e outros destaques do mercado nesta terça-feira (20).

**POBREZA CRESCE NA ARGENTINA**

A Argentina viu os percentuais de pobres e indigentes saltarem em janeiro para os piores níveis em 20 anos.

As projeções são do Observatório da Dívida Social da UCA (Universidade Católica Argentina).

EM NÚMEROS

- 57% dos argentinos (27 milhões de pessoas) estavam em situação de pobreza no primeiro mês deste ano. No terceiro trimestre de 2023, o percentual era de 45%.

- 15% era a fatia de indigentes em janeiro. Em setembro do ano anterior, ela era de 10%.

O QUE EXPLICA

A convivência dos argentinos com duas décadas de regime inflacionário e a explosão dos preços no governo de Javier Milei são apontadas pelo instituto como razões para a pobreza seguir crescendo no país.

Após ter assumido a Presidência do país, o ultraliberal disse que a situação iria piorar antes de melhorar. Ele promoveu uma forte desvalorização do peso, acabou com os congelamentos impostos pelo seu antecessor Alberto Fernández e diminuiu subsídios.

A intenção é corrigir a distorção dos valores nas gôndolas e estancar a impressão de dinheiro, que gera mais inflação.

Nas ruas, o impacto é imediato. A classe baixa corta refeições, enquanto a classe média deixa de ir a restaurantes, opta por marcas mais baratas e cancela viagens ou planos de saúde.

NO AZUL

O governo Milei comemorou na sexta (16) ter atingido o superávit financeiro em janeiro. O resultado significa que o governo arrecadou mais do que gastou, considerando o gasto com os juros da dívida pública.

**O LEGADO DE ABILIO PARA O VAREJO**

O empresário Abilio Diniz, responsável por impulsionar o Pão de Açúcar, rede criada por seu pai, foi velado nesta segunda no salão nobre do estádio Morumbis.

Fanático pelo São Paulo, ele morreu na noite de domingo, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

A morte do empresário gerou reações no mundo empresarial e político. O presidente Lula (PT) disse que teve "o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país".

Fazem parte do legado deixado por Abilio ao varejo brasileiro:

- Setor de frutas, legumes e verduras deixou os fundos dos supermercados e passou a ter espaço nobre, com reposição frequente, para garantir a fidelidade dos consumidores;

- A primeira empresa de varejo alimentar a criar uma marca própria;

- Primeiro supermercado 24 horas do país, em 1969;

- Pioneiro em programa de fidelidade no varejo e o primeiro a ter ecommerce alimentar;

- Expandiu a "área fria" das lojas, permitindo a diversidade de produtos congelados, o que incentivou mais fornecedores a desenvolverem essa linha de alimentos

O empresário também era conhecido por ser duro nas negociações corporativas.

Fazem parte dessa lista duas grandes quedas de braço que travou pelo controle do Pão de Açúcar. Uma com os irmãos ? em que ele ganhou? e outra com o grupo francês Casino ?em que perdeu.

**NOVO CERCO AOS SUPER-RICOS**

O governo Lula (PT) editou uma nova medida para fechar brechas que poderiam servir de rota de fuga para investidores super-ricos após a aprovação da nova tributação dos fundos exclusivos.

Não poderão mais ser criados planos familiares exclusivos de Previdência com saldos individuais acima de R$ 5 milhões.

O QUE EXPLICA

O objetivo é evitar que esses fundos sejam usados de forma indevida para planejamento tributário e sucessório dos investidores de alta renda.

- governo já tinha monitorado o início de um movimento de migração de recursos dos fundos exclusivos para fundos exclusivos de Previdência.

Os fundos exclusivos tinham um estoque de mais de R$ 800 bilhões no ano passado.

Ao contrário dos fundos de renda fixa disponíveis para a maioria dos brasileiros, seus rendimentos não eram tributados de forma antecipada duas vezes por ano ?o chamado come-cotas.

A situação mudou em dezembro, quando foi sancionada a lei que trata da tributação de recursos em offshores (com sede no exterior) e em fundos exclusivos.

ENTENDA

Os fundos de Previdência cujo modelo de tributação é regressivo (explicamos aqui) beneficiam quem poupa no longo prazo. Se o saque é feito após dez anos, a alíquota é de 10% e não há a cobrança do come-cotas.

Se o resgate é antecipado, porém, a alíquota aumenta bastante, principalmente nos dois primeiros anos (veja a tabela aqui).

Técnicos do governo afirmam que as seguradoras montavam planos de fundos exclusivos para determinados clientes com este produto.

Com isso, os super-ricos conseguiam não só adiar o momento da tributação, mas também reduzir a alíquota paga ?em vez de pagar 15%, como nos fundos fechados, o recolhimento seria de 10%.

**OBSTÁCULOS E OTIMISMO COM A ENERGIA LIMPA**

Enquanto o Brasil apresenta vantagens na agenda da energia limpa, principalmente em sua matriz energética ?com 84% de fontes renováveis?, o país ainda esbarra em questões que precisam ser resolvidas.

É o que afirmam especialistas que participaram do seminário Energia limpa: a transição energética no Brasil, realizado pela Folha de S.Paulo esta segunda (19), data em que o jornal completou 103 anos.

Os obstáculos:

- Falta de coordenação em políticas públicas e de investimento em ciência e tecnologia;

- Atuação de lobbies na esfera política, que acaba encarecendo a conta de luz mesmo com o custo da geração da energia em queda;

- Desafios tributários. Um dos alvos das críticas de representantes do setor de carros elétricos é o IPI verde, por, segundo eles, privilegiar os carros com motor a combustão.

As vantagens:

? Potencial para o desenvolvimento de hidrogênio verde, que para ser "verde" precisa adotar uma fonte energética limpa, como solar ou eólica, justamente os diferenciais competitivos brasileiros.

? Biocombustíveis, como o etanol feito a partir do milho ?hoje, a fonte mais comum é a cana, mas que na época da entressafra pode ter o cereal como um substituto importante.

? SAF ?combustível sustentável de aviação, feito a partir de óleos de plantas como palma e mamona, e de rejeitos orgânicos, incluindo óleos vegetais descartados.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

DESMATAMENTO

Cidades com prefeitos do agro não desmataram mais que outras e geraram mais negócios, diz estudo. Pesquisador afirma que hipótese de que gestor com raízes no campo teria atuação ambiental maléfica não se confirma.

ESTADOS UNIDOS

EUA fazem regulação interna de IA enquanto protegem big techs pelo mundo. Consultor da Unesco diz que americanos são contra regras em debate nos países para fazer frente à concorrência chinesa.

ENERGIA LIMPA

EUA devem diminuir exigência de produção de carros elétricos até 2030. Governo Biden também deve aumentar prazo para redução de emissão de gases de escapamento de veículos.

UNIÃO EUROPEIA

UE abre investigação contra TikTok por violação das normas de proteção a menores. Medida visa apurar se rede social adota medidas de segurança e transparência.