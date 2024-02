SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) realiza, nesta terça-feira (20), a Maratona de Vagas, com 60 mil vagas de estágio e jovem aprendiz para interessados em entrar no mercado de trabalho. O evento é gratuito e ocorre das 9h às 15h, em São Paulo e diversas localidades do país.

O maior número de oportunidades está concentrado nas cidades de São Paulo (SP), Salvador (BA), Natal (RN), Brasília (DF) e Goiânia (GO). Os cursos de administração, pedagogia, contabilidade, marketing e comunicação contabilizam a maioria das chances de estágio.

Mais informações sobre os pontos de atendimento estão disponíveis no link https://portal.ciee.org.br/maratona-de-vagas/.

No estado de São Paulo, são 19.656 vagas, sendo 14.377 para estágio e 5.279 para aprendizagem. Na capital, o total é de 6.186, 4.801 oportunidades de estágio e 1.385 para jovem aprendiz.

Para as vagas de jovem aprendiz, as principais áreas com oportunidades são administrativa, de auxiliar de produção e no setor agrícola. Já para estágio, as principais áreas são para quem tem o ensino médio ou cursa administração, pedagogia e marketing.

Em São Paulo, o feirão será realizado na sede do CIEE, localizada na rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi (zona sul). Haverá 60 pontos de atendimento dentro do prédio da organização. Em todo o Brasil, espera-se ao menos 35 mil estudantes.

As demais unidades, presentes em 20 estados do país, também contarão com atendimento personalizado. O horário da Maratona de Vagas será entre 9h e 15h e os interessados podem conferir os endereços neste link.

