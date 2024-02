SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pressionada por forte recuo das ações da Vale, a Bolsa brasileira começou o pregão desta terça-feira (20) caindo, em dia de fraqueza do minério de ferro. Com agenda esvaziada, o foco dos investidores segue no exterior, em especial na volta das negociações após feriado nos Estados Unidos e em preocupações sobre a economia chinesa.

"Os mercados acionários da China têm enfrentado dificuldades para adquirir dinamismo, colocando em evidência a necessidade de Pequim de intensificar o apoio e revitalizar a confiança em uma conjuntura econômica marcada por uma retração no setor imobiliário e uma persistente deflação", diz a equipe da Guide Investimentos.

O mercado aguarda nesta semana a divulgação da ata do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), em busca de novas sinalizações sobre o futuro da política de juros do país.

O desempenho negativo do Ibovespa nesta terça está em linha com os índices do exterior. As Bolsas americanas caminham para abrir em retratação em meio a cautela pós-feriado, e as ações europeias também operavam em baixa nesta manhã, impactadas principalmente pelas incertezas sobre a China.

No câmbio, o dólar começou o dia estável, mas passou a operar em queda, com investidores ainda em compasso de espera antes da ata do Fed.

Às 10h21, o Ibovespa caía 0,21%, aos 128.752 pontos, enquanto o dólar recuava 0,29%, cotado a R$ 4,946. As ações da Vale, empresa de maior peso no principal índice da Bolsa brasileira, tinham baixa de 1,94%.

Na segunda (19), apesar de ter passado a maior parte da sessão rondando a estabilidade, a Bolsa brasileira virou no fim da tarde e terminou o pregão em alta de 0,24%, fechando aos 129.035 pontos.

O Ibovespa foi pressionado por uma forte queda das ações da Vale e por um feriado nos Estados Unidos, que diminuiu a liquidez da sessão. As ações do setor bancário, no entanto, tiveram forte alta e garantiram um pregão positivo no início da semana.

"O índice brasileiro sentiu a queda das ações da Vale, enquanto os papéis dos bancos foram um contraponto positivo diante das perspectivas de potencial de valorização para o setor", diz Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.

As ações do Itaú subiram 1,10% e foram as mais negociadas da sessão, após uma elevação de preço-alvo pelo Citi. Banco do Brasil e Bradesco também figuraram entre os papéis de maior volume do pregão e avançaram 1,81% e 1,26%, respectivamente.

Já o dólar teve leve queda de 0,09%, praticamente estável cotado a R$ 4,961, também impactado pelo feriado americano.