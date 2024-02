SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nvidia supera expectativas de Wall Street, empresário quer fazer 'Tesla brasileira' e outros destaques do mercado nesta quinta-feira (22).

**DE NOVO, NVIDIA?**

Os analistas e investidores americanos tinham uma expectativa muita alta sobre os resultados que seriam divulgados pela Nvidia nesta quarta (21), no balanço mais aguardado do trimestre em Wall Street.

A fabricante de chips não apenas bateu as expectativas do mercado, como as superou.

O reflexo foi uma alta de 9% nas negociações pós-mercado. Se confirmada no pregão de amanhã, a recolocará como a quarta maior companhia do mundo em valor de mercado, à frente de Alphabet (dona do Google), Amazon e Meta (dona do Facebook).

Desde que projetou uma receita recorde, em maio do ano passado, a Nvidia vem surpreendendo o mercado. O preço de suas ações mais do que dobrou no período.

ENTENDA

A Nvidia é tida como a companhia listada em Bolsa que mais surfou na atual onda de IA (inteligência artificial) generativa.

Ela é responsável por produzir as GPUs (unidades de processamento gráfico), essenciais para treinar grandes modelos de linguagem, como o GPT da OpenAI e o Gemini do Google.

A empresa desenvolve os componentes e terceiriza sua fabricação para fornecedores como a taiwanesa TSMC.

Os chips da Nvidia são essenciais para que os investimentos em IA de nomes como Microsoft, Apple, Google e Meta deem certo.

EM NÚMEROS

- US$ 22,1 bilhões (R$ 108,9 bilhões) foi a receita da Nvidia no último trimestre do ano passado, acima da previsão de US$ 20,55 bilhões dos analistas.

- 265% foi o salto em relação ao mesmo período do ano anterior.

- US$ 5,16 foi o lucro por ação, que também superou os US$ 4,64 calculados por Wall Street.

- US$ 60,9 bilhões (R$ 300,2 bilhões) foi a receita da Nvidia em 2023, maior do que a Microsoft (US$ 56 bilhões).

**OPERADORA DO BURGER KING QUER STARBUCKS**

A Zamp, operadora das redes Burger King e Popeye?s no Brasil, negocia com a Starbucks para se tornar master franqueada da marca americana no Brasil.

A rede de cafeterias é operada no país pela SouthRock, que entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado, com dívidas de R$ 1,8 bilhão.

Desde então, cerca de 40 das 187 lojas da Starbucks foram fechadas por aqui.

Após ter sua oferta pelo controle recusada no ano passado, o Mubadala foi aumentando sua participação e atinge seu objetivo ao adquirir a fatia de 16,8% que era da gestora FitPart.

Além da Zamp, controla no país a refinaria de Mataripe, a rede de academias Bluefit e a produtora de biocombustíveis Atvos.

Administra as marcas T.G.I. Friday's, BAR (Brazil Airport Restaurants), Eataly e Subway ?que ficou fora da recuperação judicial.

**A TESLA CAPIXABA**

O empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis se inspirou na Tesla para produzir o próprio carro elétrico.

Ele, que dirige um Tesla Model 3, quer repetir o modelo de negócio da fabricante com a venda direta ao consumidor, sem passar pela concessionária.

A Lecar, empresa que ele criou para produzir o veículo movido a eletricidade, desmontou um Tesla Model Y para entender as tecnologias embarcadas.

Os objetivos para o Lecar 459 são ousados:

- Preço estimado de R$ 279 mil ?com possibilidade de reduzir para R$ 200 mil em negociações com fornecedores;

- Autonomia de 400 quilômetros com uma carga completa;

- Cerca de 35% das peças serão importadas da China, como as baterias;

- Lançamento em dezembro deste ano, mas os testes físicos de impacto e aerodinâmica ainda nem foram feitos.

**CLICOU, PAGOU**

Começou nesta terça a fase piloto do "Click to Pay", método de pagamento online que reduz as etapas para concluir compras no ecommerce.

A ferramenta reúne dados pessoais do comprador (nome, email, CPF, endereço), que são oferecidos pela bandeira do cartão.

Na hora de finalizar a compra em algum site, basta o usuário fornecer o email e fazer uma verificação em dois fatores que já aparecem as opções de cartões.

Não é necessário colocar informações pessoais e dados do cartão, como número, data de validade e código verificador ?tudo isso fica armazenado de forma criptografada na base do Click to Pay.

O OBJETIVO

É reduzir as desistências na finalização das compras online, ao agilizar e facilitar a confirmação das informações.

Por enquanto, a ferramenta estará disponível apenas para compras no crédito, mas deve incluir o débito ao longo do ano.

A fase piloto começou no site de venda de ingressos Ingresse.

A opção em si já era fornecida por algumas bandeiras de cartão, mas agora foi padronizada pela Abecs, associação que representa a indústria de meios eletrônicos de pagamento.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

CONGRESSO NACIONAL

Governo tenta convencer Congresso a esperar dados do Orçamento para rediscutir veto a emendas. Aliados de Lula querem avaliar relatório de arrecadação do Tesouro para decidir se há condições de repor verbas.

BANCO CENTRAL

Morre, aos 84 anos, Affonso Celso Pastore, que presidiu o BC nos anos 1980. Velório será realizado no cemitério Morumby nesta tarde, entre 13h e 17h.

PETROBRAS

Petrobras e BNDES preparam fundo para inovação e transição energética. Iniciativa pretende abranger negócios relacionados a energias renováveis e de baixo carbono.

ENERGIA LIMPA

Febre da energia solar em telhados esfria na ensolarada Espanha. Preço mais baixo da energia e o aperto nos orçamentos das famílias diminuem procura por painéis solares.