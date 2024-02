SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira registrava alta na manhã desta quinta-feira (22), acompanhando os índices do exterior e impulsionada por um avanço de mais de 1% nas ações da Vale, a empresa de maior peso no Ibovespa.

Em Wall Street, os futuros sinalizavam uma abertura em alta das bolsas norte-americanas, embalados pela repercussão aos resultados e previsões da Nvidia.

Em seu balanço, a big tech previu um aumento de 265% na receita trimestral, superando com folga as expectativas, apoiada em uma forte demanda por seus chips de inteligência artificial que lideram o setor, fazendo com que suas ações subissem 10% no pós-mercado norte-americano.

A equipe da Guide Investimentos chamou a atenção para o efeito Nvidia nos mercados, afirmando que os números divulgados pela fabricante de chips evidenciam o otimismo crescente em relação ao setor de inteligência artificial.

"As expectativas superiores às antecipadas relativas às vendas da Nvidia impulsionaram os mercados globais, evidenciando o otimismo crescente em relação ao setor de inteligência artificial", disseram economistas da Guide.

Às 11h20, o Ibovespa subia 0,38%, aos 130.526 pontos, enquanto o dólar avançava 0,20%, cotado a R$ 4,948.

A euforia nas bolsas internacionais também contaminou o mercado de juros global, com os rendimentos dos títulos americanos, os chamados "treasuries", mostrando queda acentuada.

Isso compensava a cautela desencadeada na quarta-feira após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

No documento, o Fed informou que a maior parte dos membros votantes estava preocupada, na última reunião do banco central norte-americano, com os riscos de cortar a taxa básica de juros cedo demais, com ampla incerteza sobre por quanto tempo os custos dos empréstimos deveriam permanecer no patamar atual.