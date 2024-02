SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira e o dólar começaram a sessão desta segunda-feira (26) em leve queda, enquanto o mercado segue aguardando novos dados de inflação e atividade econômica nos Estados Unidos.

Nesta semana, será divulgado o índice de gastos de consumidor medido pelo PCE, a medida de inflação mais acompanhada pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) para suas decisões sobre juros. Num cenário de incerteza sobre a política monetária dos EUA, os novos números são vistos como essenciais para alinhar apostas de investidores.

"Uma leitura elevada deste índice poderia solidificar a convicção entre os formuladores de política monetária de que é prudente proceder com cautela nesta fase final do combate à inflação, postergando a expectativa de redução da taxa de juros para junho", diz a equipe da Guide Investimentos.

Na véspera do PCE, também será divulgado o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do quarto trimestre dos Estados Unidos.

No Brasil, estão marcadas as divulgações do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) de fevereiro, na terça (27), e do PIB do quarto trimestre, na sexta (1°).

Às 10h23, o Ibovespa recuava 0,14%, aos 129.236 pontos, enquanto o dólar oscilava negativamente em 0,05%, praticamente estável cotado a R$ 4,989.

Na sexta (23), a Bolsa brasileira caiu e quebrou uma sequência de altas consecutivas, puxada principalmente por empresas do setor de petróleo, em meio ao declínio da commodity no exterior.

A Petrobras, uma das empresas de maior peso do Ibovespa, recuou 0,68%, e a PetroRio, outra grande companhia do setor, caiu 1,40%.

A queda do petróleo ofuscou o desempenho da Vale, que chegou a subir quase 2% no fim da manhã e fechou o dia em alta de 0,23%, após a divulgação de seu balanço do quarto trimestre de 2023. As ações da empresa foram as mais negociadas do pregão.

"O Ibovespa segue preso no canal entre 127 mil e 130 mil pontos há mais de um mês. Mesmo nos 6 pregões anteriores, quando subiu, o movimento foi limitado e não conseguiu aproveitar a euforia externa com o rali das techs puxado pela Nvidia", diz Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.

No câmbio, o dólar começou o dia caindo, mas passou a subir, em meio a agenda esvaziada e incertezas sobre a economia global. A moeda americana terminou o dia em alta de 0,80%, cotado a R$ 4,992.