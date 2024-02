BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Fernando Haddad (Fazenda) recebeu o diagnóstico de que está com Covid-19 depois de se sentir indisposto na noite de domingo (25) e vai presidir as reuniões do G20, em São Paulo, de forma remota. Segundo o Ministério da Fazenda, o titular da equipe econômica passa bem, apesar do teste positivo.

Em nota, a pasta diz que a participação presencial de Haddad nos compromissos do G20 ao longo da semana poderá ficar comprometida e que o ministro continuará passando por novos testes de Covid.

"Em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial na Bienal do Ibirapuera, nos dias 28 e 29, o que será informado oportunamente", diz.

O Brasil contará com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, no evento. Já Haddad presidirá de forma virtual as reuniões previstas para as próximas quarta e quinta-feira, de acordo com as últimas informações divulgadas em nota.

A Fazenda reiterou que "a programação oficial do G20 está preservada e que o ministro estará representado em todos os eventos."

A primeira reunião com ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20 -grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, além da União Europeia e, a partir deste ano, a União Africana- será realizada em São Paulo, nesta semana.

Na quarta, Haddad fará o discurso de abertura de um um painel sobre desigualdades e, no dia seguinte, o vai liderar um painel sobre tributação internacional.

Além dos compromissos oficiais ligados ao G20, Haddad também aproveitaria a oportunidade para realizar uma série de encontros bilaterais em São Paulo.

Nesta segunda (26), às 17h15, o ministro participa de forma remota da reunião com a diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Nacional), Kristalina Georgieva. Mais cedo, às 16h30, conversa virtualmente com Afonso Bevilaqua, diretor-executivo do Brasil no FMI.

Na mesa de abertura do "Fórum Governos e Banco Centrais na era da mudança climática", às 15h, o representante da Fazenda será o secretário-executivo adjunto Rafael Dubeux.

Na agenda da semana, estão previstos compromissos com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, além de reuniões com ministros de finanças de diversos países, como França, Rússia, Portugal, Arábia Saudita e Noruega.