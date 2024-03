RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agropecuária registrou crescimento de 15,1% e bateu recorde no acumulado do ano de 2023 no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O setor de serviços, por sua vez, teve alta de 2,4% no ano passado, enquanto a indústria avançou 1,6% . Os três setores compõem o PIB pelo lado da oferta de bens e serviços.

Em 2023, a economia nacional teve impulso do aumento da safra de grãos, cujo efeito no PIB está mais localizado no início do ano.

Segundo analistas, o desempenho positivo da agropecuária também espalhou estímulos para outras atividades, como os serviços de transportes.

Em 2024, projeções indicam que a safra não deve alcançar o mesmo patamar do ano passado, já que o Brasil viveu fenômenos climáticos extremos nos últimos meses, como ondas de calor, seca e tempestades em regiões produtoras.

No caso dos serviços, fatores como a abertura de empregos, a melhora da renda e a trégua da inflação beneficiaram o consumo no segmento em 2023.

O setor representa o principal componente do PIB pela ótica da oferta, com peso de cerca de 70% no indicador. Os serviços envolvem negócios diversos, desde transportes, atividades financeiras e de educação até comércios, bares, restaurantes e hotéis.

A indústria, por sua vez, também contou com a melhora do mercado de trabalho como estímulo em 2023, mas ainda sofreu com o nível elevado dos juros. As altas taxas encareceram o consumo de bens, principalmente os de maior valor agregado.

Em uma tentativa de incentivar a indústria, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou neste ano um plano de estímulos para o setor.

Uma ala de economistas, entretanto, criticou a iniciativa, por enxergar o retorno de práticas já adotadas sem sucesso em gestões anteriores do PT.