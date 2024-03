SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O crescimento da economia brasileira de 2,9% em 2023 ficou próximo da média global, estimada em 3,1% pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) em seu relatório divulgado em janeiro deste ano.

Quando se considera somente as maiores economias do mundo, o crescimento médio ficou em 2,3%.

A economia brasileira fechou o ano de 2023 com crescimento acumulado de 2,9%, apontam dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os asiáticos Índia, China e Indonésia se destacaram novamente, com desempenho acima de 5%, apesar das dificuldades enfrentadas pela economia chinesa.

Os Estados Unidos cresceram 2,5%. Houve aceleração em relação a 2022 (1,9%), com uma taxa acima do que o Fed (Federal Reserve, o banco central do país) considera como taxa de crescimento não inflacionária (1,8%).

Na outra ponta destacam-se as economias da Europa, com desempenho mais próximo de zero, como visto no Reino Unido e Alemanha. Na Zona do Euro, o PIB desacelerou de um crescimento de 3,4% em 2022 para apenas 0,5% no ano passado.

O FMI (Fundo Monetário Internacional) estima um crescimento global de 3,1% em 2023, sendo 1,6% nas economias avançadas e 4,1% nos países em desenvolvimento. Os números são praticamente os mesmos esperados para 2024. A projeção para o Brasil era de 3,1% em 2023 e está em 1,7% para este ano.

O Brasil deve continuar como a oitava maior economia do mundo, de acordo com o ranking do FMI que considera o PIB dos países em dólares ajustados pela PPC (Paridade do Poder de Compra, ou PPP, na sigla em inglês). Esse é o indicador que reflete as diferenças no custo de vida e costuma ser considerada uma comparação mais justa.

Em dólares correntes, o Brasil subiu da 11ª posição em 2022 para 9ª colocação em 2023, segundo projeção do Fundo feita em outubro do ano passado. Nesse caso, quando o dólar se valoriza na moeda local (como o real, no caso do Brasil), o PIB em dólares cai e vice-versa.

*

VARIAÇÃO DO PIB DAS MAIORES ECONOMIAS EM 2023

Em relação ao ano anterior, em %

Índia: 7,3

China: 5,2

Indonésia: 5,1

Turquia: 4,5

Rússia: 3,6

México: 3,2

Brasil: 2,9

Austrália: 2,7

Espanha: 2,5

Estados Unidos: 2,5

Japão: 1,9

Canadá: 1,5

Coreia do Sul: 1,4

França: 0,9

Itália: 0,7

Reino Unido: 0,1

Holanda: 0,1

Alemanha: -0,3

Arábia Saudita: -0,9

Fontes: OCDE e países