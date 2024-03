SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) comemorou o resultado do PIB em 2023, divulgado na manhã desta sexta-feira (1º) pelo IBGE.

"O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023, segundo o IBGE. Vocês lembram que a previsão de alguns era 0,9%?", escreveu o presidente nas redes sociais.

"Crescemos bem mais que o previsto e vamos continuar trabalhando para crescer com qualidade e pela melhora de vida de todos", finalizou.

A economia brasileira se manteve estável e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando R$ 10,9 trilhões. Relatório do FMI de setembro passado estimava que a economia brasileira cresceria 2,1% no ano.

Agro bateu recorde e puxou resultado para cima. O setor subiu 15,1% entre 2022 e 2023, devido principalmente às lavouras de soja e milho.