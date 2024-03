SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os resultados da empresa de bebidas Ambev no Brasil e nos países do Caribe e América Central (chamados de CAC) seguraram o balanço do quarto trimestre da companhia, diante da depreciação cambial na Argentina e da queda nas vendas no Canadá, as duas regiões com balanços negativos.

Em teleconferência de resultados nesta quinta (29), Jean Jereissati, CEO da empresa, disse que a Ambev conseguiu converter o "momentum comercial do Brasil e da CAC em fluxo de caixa" ou "em outras palavras, compensar ventos contrários comerciais para proteger nosso desempenho financeiro com Argentina e Canadá".

O lucro líquido no último trimestre de 2023 caiu 11,9% na comparação com 2022, passando a R$ 4,667 bilhões, considerando todas as operações (bebidas alcoólicas e não alcoólicas no Brasil, no Caribe e na América Central, no Canadá e na América Latina Sul).

No Brasil, as vendas de cerveja no quarto trimestre caíram 1,1% ante 2022 (quando houve a realização da Copa do Mundo no Qatar), mas a receita líquida por hectolitro (cem litros) subiu 6,1% em relação ao mesmo período.

No resultado anual, a receita líquida de todas as operações cresceu 8,7%, chegando a R$ 46,3 bilhões. A variação foi a mesma para as receitas com vendas de cerveja. No segmento de bebidas não alcoólicas, a alta foi de 8,8%.

No quarto trimestre do ano passado, as bebidas não alcoólicas do portfólio da Ambev tiveram alta no volume (6,2%) e na receita líquida por hectolitro (5,7%). Segundo Jereissati, os produtos que se destacaram nesse segmento foram os refrigerantes Pepsi Black e o novo Guaraná Antarctica Zero.

No resultado anual, além das bebidas light e diet, que cresceram 22%, Jereissati destacou o avanço de 25% das cervejas premium, como Corona, Spaten e Original.

O CEO da Ambev classificou 2023 como um ano barulhento e de muitas distrações, "mas a estratégia comercial no Brasil continuou a funcionar, puxada pelas marcas premium."

O Ebitda orgânico (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que mede a geração de caixa das empresas, variou 49% ante o resultado trimestral de 2022, e o reportado, 0,6%. Nos 12 meses de 2023, o reportado variou 7,1%, e o orgânico, 42,6%.

O balanço da Ambev não agradou o mercado e dividiu analistas, que consideraram fraco o resultado. Na quinta, a empresa ficou com o pior resultado na B3, com seus papéis tombando 6,46%. Nesta sexta (1º), a ações da empresa seguiam em queda.

O portfólio da Ambev inclui mais de 30 marcas, como as cervejas Skol, Brahma e Antarctica, os refrigerantes Tônica e Sukita, e o isotônico Gatorade.

RAIO-X - 4º TRIMESTRE

Fundação: julho de 1999, Brasil

Receita líquida: R$ 19,989 bilhões

Lucro líquido: R$ 4,528 bilhões

Funcionários: 43 mil (25 mil no Brasil)