Pela primeira vez na história, as receitas de serviço do mês de janeiro de 2024 do Serviço Social da Indústria (Sesi) ultrapassaram a receita do compulsório. A informação foi divulgada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

Por meio do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social), os valores arrecadados pelas contribuições compulsórias fazem com que o Sesi promova ações de saúde e segurança do trabalho; promoção da saúde; educação básica e continuada; educação profissional e tecnológica; apoio à capacitação tecnológica e à inovação da indústria.

Segundo o Sesi, o e-Social unifica as formas de prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais por todas as empresas, independentemente de seu porte, natureza jurídica ou tipo de contratação dos empregados.

Com o resultado de janeiro, atualmente o Sesi depende menos do compulsório que da prestação de serviço para as indústrias.

“Isso é extraordinário, é algo que quando a gente assumiu, a gestão era desejável, mas isso é quase como impossível. E a boa notícia é que esse caminho não tem volta. Se passamos agora, em breve teremos 60% de receita do serviço em 65, 70. Porque quando ultrapassarmos 80%, poderemos dizer que o sistema já é alto o suficiente”, explicou Flávio.

O presidente destaca que as unidades do Sesi espalhadas pelo Estado de Minas Gerais não apenas vivem do compulsório, mas também do setor industrial.

“Em contrapartida ao compulsório, [as unidades] oferecem bolsas integrais, são portadoras de futuro. Mas que a relação com as empresas está cada dia que passa mais forte”, disse.

Além do resultado positivo, os dados de janeiro também apontaram que o resultado final foi acima da contribuição compulsória.

“Fruto de prestação de serviço forte, fruto de economia, austeridade na gestão, eficiência na gestão e também uma parcela significativa já de rendimentos financeiros do volume que nós acumulamos de recursos que estão capacitando o setor a investir. São extraordinários”, comemorou Flávio.