SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chat do Instagram fica mais parecido com o WhatsApp a partir desta segunda-feira (4). A rede social de fotos agora permite editar, fixar e desativar a visualização de mensagens.

As novidades foram anunciadas por Mark Zuckerberg, dono da Meta, a holding que controla ambos os aplicativos. O recurso já está disponível no Brasil.

As pessoas poderão editar os textos no Instagram em até 15 minutos após o envio. As mensagens alteradas ficam com o selo "editado", mas não apresentam um histórico de edição.

Para corrigir a mensagem ou alterar parte do conteúdo, é necessário pressionar o balão de texto até o aparecimento de um menu flutuante. Então, basta selecionar a opção "editar" e reescrever a frase como desejar.

Para fixar a mensagem, o processo é parecido. Basta pressionar a conversa com o interlocutor a receber destaque até que o aplicativo apresente o menu flutuante. Depois, escolha a função "Fixar".

Os bate-papos fixos ficam no topo da lista de conversas, independentemente da hora de envio da última mensagem.

A opção de desativar a visualização de mensagens, lançada no último dia 31, está disponível nas configurações do aplicativo.

No menu de ajustes, procure a seção "mensagens e respostas a stories". Lá, acesse a opção "Mostrar confirmações de leitura" e a desative.

Quando o recurso está desativado, o usuário deixa de ver que seus interlocutores leram suas mensagens também.

Assim como o WhatsApp, o Instagram agora também permite escolher uma imagem como plano de fundo para as conversas e também salvar os stickers favoritos para facilitar o envio.