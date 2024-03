SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Problemas no Facebook e Instagram geraram um pico de reclamações de usuários na tarde desta terça-feira (5). No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações saltaram por volta das 12h.

O Facebook registrava mais de 28 mil reclamações na plataforma, enquanto o Instagram somava 21 mil. Antes das 12h, nenhuma havia sido feita.

A situação foi normalizada por volta das 14h.

Nas redes sociais, usuários dos Estados Unidos e do Reino Unido também relatavam que os aplicativos haviam saído do ar, indicando uma instabilidade de caráter global.

Procurada, a Meta, holding que controla o Instagram e o Facebook, não respondeu até a publicação deste texto.

Mas, no X, ex-Twitter, o chefe de comunicações da empresa, Andy Stone, afirmou que problemas técnicos dificultaram o acesso de usuários às plataformas. "Nós resolvemos o mais rápido possível para todos os afetados e pedimos desculpas por qualquer inconveniência", escreveu.

A instabilidade dos serviços da Meta levou os termos Instagram, Facebook, Mark Zuckerberg e a hashtag #instagramdown aos trending topics do X. Somados, são mais de 203 mil tuítes publicados sobre a indisponibilidade das redes sociais nesta terça.

Elon Musk, CEO do X, cutucou a empresa concorrente em postagem na rede. "Se você está lendo isso, é porque nossos servidores estão funcionando", escreveu.

Os problemas técnicos também geraram memes entre os usuários do X.