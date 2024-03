SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco Safra anunciou mudanças no comando nesta quarta-feira (6). Alberto Monteiro de Queiroz passa a ocupar a presidência da instituição financeira, no lugar de Silvio de Carvalho, que foi indicado para presidir o Conselho de Administração.

O grupo comandado pela família Safra não detalhou quando a substituição acontecerá nem o motivo da mudança. Uma pessoa próxima ao banco disse à Folha que esta é apenas uma "troca comum".

Alberto Monteiro é vice-presidente financeiro do Safra desde abril de 2023. Ele também passou pelo Santander, onde ocupou as funções de vice-presidente executivo de gestão patrimonial e membro do conselho de administração entre 2018 e 2022.

Monteiro já foi vice-presidente de finanças e relações com investidores do Banco do Brasil, entre 2016 e 2018, onde também teve outros cargos. Foi diretor em empresas como Suzano, CSN e Gerdau, e ocupou cadeiras nos conselhos de administração da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, BV, Cielo, entre outras companhias.

Já Silvio de Carvalho está desde 2010 no grupo da família Safra, onde passou por diversos cargos. Tem no currículo uma longa carreira de mais de 20 anos no Itaú e é membro do conselho da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

RAIO-X DO SAFRA

Fundação: 1972

Lucro líquido anual: R$ 2,2 bilhões (*)

Agências: 198

Funcionários: 9.300

Principais concorrentes: Santander, BTG Pactual, BV, PagBank, MercadoPago

(*) Último dado disponível do ano de 2022