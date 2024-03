SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira registrou o primeiro desempenho positivo da semana nesta quarta-feira (6), impulsionada principalmente por avanços de Vale e Petrobras, em dia de valorização das commodities no exterior. Investidores repercutiram, ainda, discurso do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, no Congresso americano.

Nesse cenário, o Ibovespa subiu 0,61%, aos 128.890 pontos, enquanto o dólar terminou o dia em queda de 0,21%, cotado a R$ 4,944.

Em comentários preparados para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA, Jerome Powell disse que o progresso contínuo da inflação "não está garantido", embora o Fed ainda espere reduzir sua taxa de juros neste ano.

"Se a economia evoluir conforme o esperado, provavelmente será apropriado começar a reduzir a restrição da política monetária em algum momento deste ano", afirmou. "Mas as perspectivas econômicas são incertas, e o progresso contínuo em direção à nossa meta de inflação de 2% não está garantido."

Para Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, o discurso do presidente do Fed não trouxe novidades.

"Powell reforçou as mensagens da última reunião do Fomc [comitê de política monetária]. De um lado, reconheceu o processo de desinflação e a robustez da economia americana e deixou claro que a missão agora é se preparar para cortar os juros. De outro, ressaltou a necessidade de ter cuidado para não fazer movimentos de forma precipitada", diz Igliori.

O mercado local também segue repercutindo a divulgação de resultados financeiros de companhias brasileiras.

No exterior, o índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes caía 0,45%, com todas as atenções voltadas para Powell.

Em paralelo ao discurso de Powell, o relatório ADP Employment mostrou que foram abertos 140 mil postos de trabalho no setor privado dos EUA no mês passado, abaixo da precisão de economistas consultados pela Reuters, de abertura de 150 mil em fevereiro.

Para a equipe da corretora Commcor, dados recentes divulgados nos EUA têm ajudado a alimentar a tese de que, apesar da resiliência maior do que o esperado, a economia norte-americana está arrefecendo, "o que pode abrir espaço para que o primeiro corte de juros ocorra no meio do ano".

Nesta semana, ainda será divulgado relatório de criação de empregos fora do setor agrícola dos Estados Unidos, de sexta-feira, que oferecerá uma visão da saúde econômica num momento em que dados fortes têm frustrado os mercados, já que podem gerar maior resistência do Fed a cortes de juros, e dados fracos têm sido recebidos com entusiasmo.

"A fala de Powell não trouxe surpresas negativas e o mercado continua esperando pelo início da queda de juros a parte de junho, mas ainda vai esperar o dado do payroll [relatório de emprego], que vai ser o mais importante, para tomar uma decisão mais clara e termos uma tendência mais definida", diz Apolo Duarte, chefe da mesa de renda variável da AVG Capital.

Na Bolsa brasileira, as maiores altas foram de GPA, Carrefour e Raiadrogasil, que avançaram 6,95, 4,22% e 2,52%, respectivamente, com o mercado repercutindo a divulgação de balanços financeiros das companhias.

"O lucro da Raiadrogasil caiu, mas as projeções apresentadas nos balanços foram muito boas e agradaram ao mercado. Do outro lado, PetroRecôncavo teve resultados ruins, abaixo do esperado, e acabou decepcionando os mercados e puxando negativamente o preço das ações, fazendo o preço no Ibovespa hoje", diz Davi Lelis, especialista e sócio da Valor Investimentos.