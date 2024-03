SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os debenturistas que quiserem receber o valor investido em títulos de dívida da Americanas de uma forma distinta da acordada pelos seus respectivos agentes fiduciários têm até esta quinta-feira (7) para individualizar os seus pagamentos. Para isso, basta preencher um documento disponibilizado pelas securitizadoras para este fim em seus respectivos sites.

O mesmo vale para quem investiu no CRA (Certificado de Recebível do Agronegócio) do Hortifruti Natural da Terra, adquirido pela varejista em 2021.

Ao individualizar a dívida que o investidor tem a receber da Americanas, ele pode optar por qualquer uma das opções de pagamento disponibilizadas pela varejista. São elas:

1) Recebimento de até R$ 12 mil em parcela única até 28 de março;

2) Recebimento de R$ 12 mil em parcela única até 28 de março. Em seguida, a varejista paga uma parcela do valor devido que exceder o montante, de acordo com a proporção devida a cada credor, com os R$ 40 milhões que ela destinou a esta finalidade. O que ficar faltando pode ser completado com a opção 3 ou 4, mediante escolha do investidor.

3) Recebimento da dívida, descontada em 70%, apenas em janeiro de 2039, com correção anual pela TR (Taxa Referencial);

4) Recebimento, em maior parte, de novas ações da Americanas, a R$ 1,30 cada uma e, em menor parte, de novas debêntures da Americanas, com remuneração de 128% do CDI.

5) Leilão reverso, a partir de 70% de desconto da dívida.

O valor devido pela Americanas aos investidores equivale ao preço de mercado dos títulos em 19 de janeiro de 2023, uma semana após ser revelado o escândalo contábil da varejista.

Por mais que o investidor tenha diferentes emissões de debêntures da companhia, além de CRAs do Hortifruti, a dívida é contabilizada como uma. Assim, se o total exceder R$ 12 mil, pode ser que ele fique sem reaver boa parte do investimento.

Segundo Vinicius Romano, diretor de renda fixa da Suno Research, as opções 1 e 2 são as mais vantajosas. "Se o valor não estiver muito distante [do investido originalmente], é melhor já receber agora. Pelo menos, se recupera uma parte do dinheiro e esquece esse assunto."

Analistas também avaliam que a terceira opção deve ser evitada, já que, além de ser um prazo de 15 anos, a TR não tem ultrapassado os 2% anuais.

"A Americanas não te deu opção, te empurrou. É isso ou isso", diz Odilon Costa, diretor de renda fixa do grupo SWM.

Para ele, a opção 4 também não é atrativa, pois ficar investido em uma empresa com as condições da Americanas em um setor fragilizado pode ser arriscado.

Para fazer a escolha de método de pagamento, o investidor já individualizado precisa se cadastrar no portal de credores da Americanas e informar a opção escolhida. Caso deseje as duas primeiras, o prazo de escolha é 13 de março.

DEBÊNTURES DA AMERICANAS

A maior parte das debêntures é securitizada pela Pentágono, reunindo investidores da 5ª, 14ª, 15ª e 16ª emissões. Segundo acordado via assembleia geral de debenturistas, os investidores representados pela Pentágono irão receber nos seguintes moldes:

- Investimentos até R$ 12 mil: opção 1;

- Investimentos entre R$ 12 mil e R$ 25 mil: opção 2, com complemento da 3;

- Investimentos acima de R$ 25 mil: opção 4.

A Oliveira Trust, responsável pela 17ª emissão, ainda não especificou publicamente quais as opções elegidas para os investidores representados.

A Vórtx, que securitiza a 18ª emissão comunicou, via fato relevante, que as opções de pagamento para quem não individualizar o recebimento, serão escolhidas em assembleia geral de debenturistas desta emissão.

Já a Virgo, que é o agente fiduciário do CRA do Hortifruti, elegeu as seguintes formas de pagamento para os investidores que não individualizarem o recebimento:

- Investimento até R$ 12 mil: opção 1;

- Investimento entre R$ 12 mil e R$ 25 mil: opção 2, com complemento da 3;

- Investimento acima de R$ 25 mil: opção 4.