BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (7) que o aumento da arrecadação federal vai ensejar uma discussão com o Congresso Nacional, para elevar os gastos públicos. Lula acrescentou que essa despesa é para "fazer mais para benefício para o povo"

O mandatário ainda acrescentou que a economia seguramente vai crescer em 2024, se todos os "bilhões" que foram anunciados por seus ministros e bancos públicos estiverem mesmo em circulação.

"Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gastos, que, quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e o Senado esse limite de gastos e vamos ver como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo", afirmou o mandatário.

O presidente participou da cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções para as áreas de saúde, educação e infraestrutura social.

O governo divulgou que serão investidos R$ 23 bilhões nas modalidades que tiveram os resultados divulgados, que serão executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte.

Foram selecionados 6.700 obras e equipamentos em todos os estados. Segundo material divulgado pelo governo, esses projetos atingem 59% dos municípios brasileiros.

Em outro momento de seu discurso, o mandatário também afirmou que espera um bom crescimento da economia neste ano, considerando todos os anúncios que estão sendo feitos por integrantes de seu governo, por dirigentes de bancos públicos e pela iniciativa privada.