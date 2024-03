SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renda do trabalho dispara, reconhecimento facial dificulta vida de gêmeos e outros destaques do mercado nesta segunda-feira (11).

**RENDA DO TRABALHO DISPARA NO BRASIL**

A renda do trabalho dos brasileiros em 2023 teve o maior salto desde o Plano Real, que derrubou a inflação e promoveu forte aumento do poder de compra no país, mostra o repórter Fernando Canzian.

EM NÚMEROS

- 11,7% foi o aumento real (acima da inflação) na massa de rendimentos do trabalho dos brasileiros no ano passado.

- 6,6% havia sido o avanço em 2022.

- 1995 foi o último ano em que o resultado (12,9%) superou o de 2023.

- Os cálculos são de Marcos Hecksher, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

O QUE EXPLICA

O avanço é resultado da explosão do gasto público, aparentemente com efeitos multiplicadores na economia, apontam os especialistas.

? Muitos dos efeitos vieram da ampliação das transferências ao Bolsa Família, programa que tem grande potência multiplicadora na renda e no emprego, de acordo com estudos.

? O Brasil triplicou o que gasta com o Bolsa Família, passando de 0,4% do PIB para 1,5%. O programa prevê neste ano quase R$ 170 bilhões para 21 milhões de famílias.

SIM, MAS...

Há dois grandes riscos pela frente relativos a esse cenário.

- Fiscal. O novo arcabouço do governo Lula (PT) tem como meta zerar o déficit da União neste ano, mas muitos economistas não acreditam que isso seja possível sem um corte de despesas.

- Inflação. Em 2023, a taxa de investimentos na economia foi de apenas 16,5%, insuficiente para aumentar a oferta de bens e serviços de forma sustentável. Com a renda crescendo, pressões inflacionárias podem voltar.

**COMO PETROBRAS PERDEU R$ 55 BI EM UM DIA**

A decisão da maioria do conselho da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários tirou R$ 55 bilhões do valor de mercado da companhia, fez bancos retirarem a recomendação de compra para a ação e aumentou os temores de interferência do governo Lula na estatal.

POR QUE O MERCADO REAGIU TÃO MAL?

Os analistas projetavam cerca de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões (entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões) em dividendos extraordinários.

? A ação da petroleira era recomendada pelos bancos não apenas por seus fundamentos, mas também por ela ser uma "vaca leiteira" de dividendos ? em 2022, ela foi a segunda empresa que mais distribuiu.

? O temor de uma maior interferência do governo nas decisões da companhia também aumentou, dada a divisão dos votos do conselho sobre a decisão.

Os cinco membros do colegiado indicados pelo presidente Lula e o representante dos trabalhadores da Petrobras votaram pela não distribuição de dividendos extraordinários, conforme a agência Bloomberg;

Os conselheiros que representam os minoritários votaram na distribuição de 100%;

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que defendeu o repasse de 50% do valor possível de dividendos extraordinários, se absteve de votar.

Essa divisão foi outro fator mencionado pelos bancos que rebaixaram a recomendação do papel da Petrobras de "compra" para "neutro".

Nesta segunda-feira, Lula e Jean Paul Prates devem ter uma reunião sobre o assunto que promete ser tensa, informa a coluna Painel S.A., do jornal Folha de S.Paulo.

O QUE DISSE A PETROBRAS

Que os dividendos extraordinários retidos não serão redirecionados para investimentos, afirmou o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da companhia, Sergio Caetano.

O executivo reforçou que a finalidade é assegurar recursos para o pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio, suas antecipações e recompras de ações.

**CARA DE UM...**

Já parou para imaginar como é a rotina de gêmeos univitelinos ?os chamados gêmeos idênticos? na hora de cadastrar a biometria facial em apps ou em dispositivos?

Sim, eles costumam conseguir acessar a conta um do outro e enfrentam obstáculos quando os dois tentam criar contas em um mesmo serviço.

ENTENDA

A falha acontece porque o algoritmo de identificação se baseia em medidas da face, como distância entre os olhos ou entre o nariz e o lábio superior.

Mas os problemas podem ir além de bisbilhotices nos assuntos do irmão, escreve o repórter Pedro S. Teixeira, da Folha de S.Paulo.

No caso da corretora cripto Binance, por exemplo, há reclamações de gêmeos que não conseguem abrir uma conta depois que seu irmão já tenha feito o cadastramento da biometria facial para operar pela plataforma.

Para resolver a confusão entre rostos semelhantes, a Binance diz ter trâmites que permitem a comprovação das identidades sem comprometer a segurança, como a videochamada com as partes interessadas.

Há relatos também do reconhecimento facial não funcionar nos apps do gov.br.

O governo diz que oferece alternativas de acesso a quem tem problemas com essa via, como a autenticação pelo QR Code da identidade.

**STARTUP DA SEMANA: TRAMPAY**

Fundada em 2020, em Brasília, a fintech atua com oferta de serviços e produtos financeiros a entregadores de aplicativos.

EM NÚMEROS

A startup anunciou ter recebido um aporte de R$ 1,25 milhão em uma rodada pré-seed.

QUEM INVESTIU

A Potencia Ventures, grupo de venture capital voltado para negócios de impacto.

O aporte veio após a Trampay passar por um programa da gestora americana voltado a empresas que tenham impacto na educação e empregabilidade.

Que problema resolve: o principal produto da startup é a antecipação de recebíveis aos trabalhadores de apps, com foco em entregadores.

Eles costumam receber a cada 15 dias, e a Trampay antecipa para o dia seguinte ao trabalho o valor que vai entrar na conta do entregador, com a cobrança de uma taxa para a operação.

A atuação da fintech funciona como uma espécie de financiamento de capital de giro do trabalhador;

Por que é destaque: a startup atua em um segmento que ficou de fora da regulamentação de trabalhadores em apps encaminhada pelo governo ao Congresso, por desacordo entre empresa, entregadores e o governo.

Ela afirma ter 20 mil usuários cadastrados e ter antecipado R$ 40 milhões a entregadores.

Com o aporte, a startup quer introduzir meios de pagamento físicos, como cartões de crédito e débito, para ampliar a oferta de serviços financeiros aos clientes.

NÚMEROS DO MERCADO

As startups brasileiras anunciaram ter recebido US$ 167 milhões (R$ 830 milhões) em investimentos em fevereiro. O volume representa uma queda de 45% ante janeiro, mas um avanço de 16% em relação a fevereiro de 2023.

Os números foram fornecidos pela plataforma Sling Hub.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Governo Bolsonaro deixou esqueleto de R$ 6,3 bi do seguro-desemprego para gestão Lula. Ex-ministro diz ter seguido entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda; correção do problema pode pressionar Orçamento.

GOVERNO LULA

Conselho da Vale decide que Bartolomeo deixa presidência até o final do ano. Fim de racha na alta gestão ocorre após presidente Lula fazer críticas à companhia que foram interpretadas como ameaças.

MERCADO

Presidente da Uber faz corridas como motorista e quer atrair mais mulheres para o app. Silvia Penna, diretora da empresa no Brasil, também faz corridas para testar serviço.

ESTADOS UNIDOS

Aplicativos ajudam brasileiro a cortar custos de gastos no exterior. Contas globais ou multimoedas têm menor cobrança de imposto sobre operações financeiras (IOF) e podem ter taxa de câmbio mais favorável.