SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os investidores de títulos de dívida da Americanas que decidiram individualizar o recebimento de seus créditos na recuperação judicial têm até esta quarta-feira (13) para escolher uma das formas de pagamento disponibilizadas pela companhia.

Quem não se individualizou, vai receber de acordo com os parâmetros definidos pelo agente fiduciário ou pela securitizadora da respectiva emissão.

Os individualizados precisam informar a escolha no portal de credores da Americanas. As opções disponíveis são:

1. Recebimento de até R$ 12 mil em parcela única até 28 de março para quem tem até este montante a receber;

2. Recebimento de R$ 12 mil em parcela única até 28 de março para quem tem mais que isso a receber e aceita receber apenas este valor. Tal pagamento, porém, é limitado aos R$ 40 milhões que a varejista destinou a estes pagamentos, que serão atendidos de forma crescente, priorizando as dívidas menores. Quem não for contemplado com os R$ 12 mil será automaticamente direcionado a outra opção de pagamento, previamente escolhida. Neste caso, será considerando o valor integral do crédito e adicionado deságio. As opções são o recebimento em 2039 corrigido pela TR (Taxa Referencial) ou o recebimento por meio de debêntures, novas ações, bônus de subscrição de ações e dinheiro;

3. Recebimento da dívida, descontada em 70%, apenas em janeiro de 2039, com correção anual pela TR;

4. Recebimento, em maior parte, de ações e bônus de subscrição de novas ações da Americanas, a R$ 1,30 cada uma, e, em menor parte, de novas debêntures da Americanas, com remuneração de 128% do CDI, além de amortização parcial em dinheiro;

5. Leilão reverso, a partir de 70% de desconto da dívida. Caso o investidor perca o prazo de 13 de março, ele poderá escolher ainda as opções 3, 4 e 5 citadas acima até o dia 28 de março.

Se o credor perder o prazo ele vai, automaticamente, receber o valor devido apenas em janeiro de 2044, com 80% de desconto e correção pela TR.

Para quem não se individualizou, ou seja, não fez nenhuma manifestação, o recebimento será de acordo com o acordado pelos agentes fiduciários.

A maior parte das debêntures tem como agente fiduciário a Pentágono, reunindo investidores da 5ª, 14ª, 15ª e 16ª emissões. Segundo acordado via assembleia geral de debenturistas, os investidores representados pela Pentágono vão receber nos seguintes moldes:

- Investimentos até R$ 12 mil: opção 1;

- Investimentos entre R$ 12 mil e R$ 25 mil: opção 2, com complemento da 3;

- Investimentos acima de R$ 25 mil: opção 4.

A Oliveira Trust, responsável pela 17ª emissão, aprovou em assembleia com os debenturistas representados a adesão à quarta opção, que envolve o recebimento de ações, bônus de subscrição de novas ações da Americanas e debêntures.

A Vórtx, agente fiduciária a 18ª emissão, comunicou via fato relevante que as opções de pagamento para seus debenturistas serão escolhidas em assembleia geral.

Já a Virgo, que é a securitizadora do CRA do Hortifruti, elegeu as seguintes formas de pagamento para os investidores que não individualizarem o recebimento:

- Investimento até R$ 12 mil: opção 1;

- Investimento entre R$ 12 mil e R$ 25 mil: opção 2, com complemento da 3;

- Investimento acima de R$ 25 mil: opção 4.