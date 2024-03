SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira opera em queda nesta quinta-feira (13), revertendo ganhos da sessão anterior puxada por recuo das ações da Vale ?que, por sua vez, acompanham os preços do minério de ferro no exterior. A maioria das ações mais negociadas da sessão, no entanto, registravam alta, limitando as perdas do Ibovespa.

Já o dólar segue rondando a estabilidade, enquanto investidores alinham apostas para a próxima decisão sobre juros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), que será divulgada na semana que vem.

Nesta semana, novos dados de inflação ao consumidor foram divulgados e mostraram preços acelerando, mas dentro do esperado pelo mercado, e não alteraram projeções de que um corte de juros nos Estados Unidos deve ter início apenas no segundo semestre deste ano.

Agora, o mercado aguarda novos números de preços ao produtor, que, apesar de ser um indicador secundário, também é monitorado.

Investidores também acompanham os ruídos políticos envolvendo a Petrobras, após a decisão da companhia de não realizar o pagamento de dividendos extraordinários a acionistas. Na noite de quarta (13), o presidente da petroleira, Jean Paul Prates, afirmou que a orientação de reter parte dos lucros veio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A fala de Prates reforçou temores do mercado sobre uma possível interferência política na gestão da empresa. Prates diz, no entanto, que não considera o episódio uma "intervenção na Petrobras", mas o "exercício soberano" dos representantes do controle da empresa.

Sob pressão da crise dos dividendos, a Petrobras registrou queda no pregão de quarta (13), descolando-se de outras empresas do setor, que avançaram acompanhando os contratos de petróleo no exterior.

Nesta quinta, porém, as ações apresentam recuperação e operavam em alta moderada.

Com isso, às 11h13 o Ibovespa caía, 0,07%, aos 127,907 pontos, enquanto o dólar recuava 0,02%, cotado a R$ 4,975. Ambos operavam praticamente estáveis.

Na quarta (13), a Bolsa brasileira teve alta de 0,26% e terminou a sessão aos 128.006 pontos apoiada principalmente por ações da Vale e da PetroRio, que ficaram entre as mais negociadas da sessão. Papéis do setor financeiro e do varejo também tiveram um dia positivo e apoiaram o Ibovespa.

No câmbio, o dólar permaneceu praticamente estável, cotado a R$ 4,976, com investidores repercutindo os mais recentes dados de inflação dos Estados Unidos, divulgados na terça (12).

Operadores têm notado recentemente que o dólar está sendo negociado numa faixa estreita nos últimos dias, ficando a maior parte do tempo entre R$ 4,94 e R$ 4,98.