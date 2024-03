A Moody's elevou de B3 para B2 o rating de longo prazo do New York Community Bancorp (NYCB) e melhorou a perspectiva da nota de "em revisão" para "positiva". Segundo a agência, a decisão é resultado de uma reavaliação iniciada em 7 de março e reflete a operação conduzida por um grupo de investidores para injetar capital no banco em dificuldades.

O NYCB esteve no centros das preocupações mais recentes em relação ao setor bancário dos Estados Unidos, depois de ter amargado um inesperado prejuízo no quarto trimestre de 2023.

As perdas foram atribuídas principalmente à necessidade de ampliar provisões para fazer frente às turbulências ao mercado imobiliário comercial, no qual têm profunda exposição.