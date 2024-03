O agregado especial de atividades turísticas recuou 0,8% em janeiro de 2024 ante dezembro de 2023, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento opera 3,5% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, e 4,3% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.

Na comparação com janeiro de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 0,5% em janeiro de 2024, a 34ª taxa positiva seguida.

O resultado foi impulsionado pelos ramos de restaurantes, serviços de bufê, locação de automóveis, espetáculos teatrais e musicais e agências de viagens.

Houve avanços em seis das 12 Unidades da Federação investigadas, com destaque para Minas Gerais (10,1%), Rio de Janeiro (4,3%), Pernambuco (5,2%), Paraná (2,8%) e Santa Catarina (3,0%).

Na direção oposta, os principais impactos negativos do mês foram do Distrito Federal (-8,7%), Rio Grande do Sul (-5,7%), Goiás (-8,2%), Ceará (-5,4%) e Espírito Santo (-8,2%).