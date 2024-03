SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dias após a abertura do prazo para envio da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal já divulgou um golpe que está sendo usado por criminosos virtuais para roubar dados dos contribuintes.

Nesta segunda-feira (18), a instituição alertou para emails e mensagens que estão sendo divulgados por golpistas para a instalação de um aplicativo que permitiria o envio dos dados para o governo.

Porém, o endereço é falso e leva o usuário a instalar um malware (software malicioso), projetado para danificar sistemas, roubar dados e até causar lentidão no computador ou celular.

Os golpistas utilizam as mesmas lojas de aplicativos usadas pela Receita (PlayStore e App Store) e com logotipos parecidos com o da instituição. Porém, é preciso que o usuário fique atento com o desenvolvedor do aplicativo antes de baixar o programa.

O desenvolvedor do app Meu Imposto de Renda e do aplicativo da Receita se chama Serviços e Informações do Brasil, que é o responsável pelas plataformas do governo federal.

Os aplicativos oficiais podem ser baixados neste link, na PlayStore (para Android), e neste link, na App Store (para iOS). É preciso também ter a conta ouro ou prata no portal gov.br para preencher a declaração usando o aplicativo. Clique aqui para saber como criar a conta e atingir o nível exigido.

Já a declaração online pode ser feita por meio do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), clicando neste link (https://mir.receita.fazenda.gov.br/portalmir/pagina-inicial).

"O CTIR Gov enfatiza que todas as informações, orientações e programas referentes ao IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) estão publicados exclusivamente no endereço oficial da Receita Federal do Brasil, disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda", informou a Receita nesta segunda-feira (18).

O fisco afirma ainda que jamais envia emails, avisos por aplicativos de mensagem (como WhatsApp ou Telegram) e celular (SMS).

"Nunca é pedido alguma informação como CPF, senha, conta bancária. As comunicações oficiais da Receita Federal orientam o contribuinte a entrar na página oficial da instituição, se autenticar e consultar suas pendências."

De acordo com o órgão, a comunicação normalmente é feita por meio de carta e, por isso, solicita ao contribuinte que atualize o endereço.

Além do aplicativo falso, outras táticas usadas pelos golpistas são email ou mensagens com os títulos "urgente" ou "regularize já a sua situação" para despertar a necessidade de urgência na correção.

O logotipo da Receita ou outras imagens de órgãos do governo são usadas para tentar dar maior veracidade e levar a pessoa a seguir as instruções dadas, que normalmente é clicar em um link ou instalar um programa.

O uso de SMS com as mesmas artimanhas também são manipulados por golpistas, assim como sites falsos que podem ser facilmente encontrados por meio de mecanismos de buscas como o Google.

"Eles utilizam gatilhos emocionais como urgência, escassez e medo. A mensagem pede para você corrigir algo urgente, fala que você precisa corrigir uma falha ou bate no órgão que mais dói no brasileiro: o bolso", diz Paulo Trindade, gerente de inteligência de ameaça cibernética da ISH Tecnologia.

O aplicativo Meu Imposto de Renda foi liberado na última sexta-feira (15) pela Receita Federal e foi usado por 11,2% dos contribuintes que já entregaram a declaração. A opção online foi feita por 16,2% das pessoas. Até às 18h30 desta segunda, mais de 3 milhões de declarações já haviam sido entregues.

*

VEJA PASSO A PASSO COMO DECLARAR PELO CELULAR OU TABLET

- Para ter acesso ao aplicativo Meu Imposto de Renda, o contribuinte precisa baixar o dispositivo nas lojas PlayStore (para Android) e App Store (para iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil. É preciso também ter a conta ouro ou prata no portal gov.br para preencher a declaração usando o aplicativo.

- Caso você já tenha o aplicativo instalado, é preciso fazer a atualização

- Após isso, vá em "Entrar com gov.br" e preencha o seu CPF e clique em continuar. Em seguida, infome login e senha da conta gov.br

- Com o login feito, no item "Declarações do IRPF" clique em "IRPF 2024"

- Vá em "Preencher declaração"

- O programa pergunta se você quer usar a declaração pré-preenchida (clique em iniciar pré-preenchida) ou fazer a declaração do zero (clique em iniciar em branco)

- Com a escolha feita, preencha os dados da declaração e envie para a Receita

VEJA PASSO A PASSO COMO DECLARAR NO PORTAL E-CAC

- Vá ao portal da Receita Federal neste link (https://mir.receita.fazenda.gov.br/portalmir/pagina-inicial)

- É preciso também ter a conta ouro ou prata no portal gov.br

- Vá em "Entrar com gov.br" e preencha o seu CPF e clique em continuar. Em seguida, infome login e senha da conta gov.br

- Com o login feito, no item "Serviços do IRPF" clique em "Fazer declaração" e em seguida vá em "2024"

- O programa pergunta se você quer usar a declaração pré-preenchida (clique em iniciar pré-preenchida) ou fazer a declaração do zero (clique em iniciar em branco)

- Com a escolha feita, preencha os dados da declaração e envie para a Receita

VEJA PASSO A PASSO PARA INSTALAR O PGD EM SEU COMPUTADOR

- Entrar no site da Receita (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf)

- No lado direito da página, vá no item "Programa IRPF 2024 Ano-calendário 2023". Se o seu sistema operacional for o Windows, clique no botão "Baixar programa". A instalação será feita automaticamente.

- Caso o seu sistema operacional seja MacOS, Linux, Win32 ou multiplataforma, clique na sua opção no item "Para outros sistemas operacionais". A instalação também é automática.

- Se houver algum problema na instalação, a Receita disponibilizou informações com as principais dúvidas

- Após a instalação, o programa abrirá uma tela de apresentação. Clique em avançar. Ele perguntará se pode abrir um arquivo com os dados do programa, clique em avançar. Em seguida, o programa questiona se há interesse em criar uma tecla de atalho. Se houver, clique em avançar.

- Após isso, a instalação está concluída e o programa já pode ser aberto.

Com o programa aberto, o contribuinte pode escolher se começa a declaração do zero ou importando os dados do ano anterior. Ele pode também optar pela declaração pré-preenchida, caso tenha conta ouro ou prata no portal gov.br. Essa exigência é uma das mudanças da Receita para este ano. Em 2023, era possível ter acesso aos dados pré-preenchidos com a conta bronze também.

O prazo de envio começa em 15 de março e vai até 31 de maio. Após este período, o contribuinte que é obrigado a enviar seus dados para o fisco terá de pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. A expectativa da Receita é receber 43 milhões de declarações. No ano passado, foram 41,1 milhões, o maior número da história.