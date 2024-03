SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou que as conversas com o Flamengo para a construção de um estádio na área do Gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro, estão em fase embrionária.

Em 9 de março, Vieira se reuniu com o presidente do clube, Rodolfo Landim, para tratar do tema, descrevendo a conversa como uma "fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum".

"Nós estamos em uma fase preliminar de negociação com o Flamengo em sentido de encontrar os termos que sejam de interesse comum", disse em entrevista ao Poder 360.

O terreno em questão pertence a um fundo de investimento administrado pelo banco estatal. Há um entendimento do banco sobre o valor do terreno e a área desejada é considerada muito bem localizada.

"A área desejada, do Gasômetro, no centro urbano do Rio de Janeiro, é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque a Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado Cepac [Certificado de Potencial Adicional de Construção], e há uma relação direta entre o valor do Cepac e o metro quadrado construído na área. É uma conta aritmética", declarou.

"Existe a ideia do Flamengo de construir um estádio e nós vamos iniciar essa discussão a partir do estabelecimento de quantos metros quadrados terá essa área, o que está envolvido nesta construção. Então, a conversa está ainda muito preliminar entorno dessa possibilidade", completou.