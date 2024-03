SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é notícia repetida: os EUA processaram mais uma big tech, e a Apple vai novamente aos tribunais para se defender de supostas práticas anticoncorrenciais, Reddit dispara 47% no primeiro dia de negociações na Bolsa, em novo ânimo para IPOs e o que importa no mercado.

*EUA X APPLE*

O Departamento de Justiça americano entrou com um processo contra a Apple em que acusa a fabricante de impedir ou dificultar que donos do iPhone tenham acesso a serviços concorrentes aos oferecidos pela empresa.

As ações da companhia terminaram em queda de 4,27%, em um dia que foi positivo para as Bolsas americanas.

Os procuradores afirmam que a Apple:

Sufoca o crescimento de aplicativos e serviços de mensagens de terceiros;

Reduz as funcionalidades de smartwatches e de carteiras digitais rivais;

Bloqueia apps de games que rodam na nuvem (cloud gaming), cuja ideia é fazer com que o usuário possa jogar a partir de qualquer dispositivo, com a mesma qualidade;

Impede o acesso aos chamados ?superapps? ?comuns na China, eles reúnem em um só lugar plataformas de pedir comida, fazer compra e redes sociais.

O QUE DIZ A APPLE

Que o processo é "errado nos fatos e na lei".

? "Este processo ameaça quem somos e os princípios que diferenciam os produtos da Apple em mercados ferozmente competitivos", disse.

? "Se bem-sucedido, prejudicaria nossa capacidade de criar o tipo de tecnologia que as pessoas esperam da Apple ?onde hardware, software e serviços se intersectam. Também estabeleceria um precedente perigoso, dando poder ao governo para interferir pesadamente no design da tecnologia das pessoas."

Este não é o único processo que acusa a Apple de monopólio, mas os procuradores dos EUA dizem que é o mais abrangente.

No mais recente, a fabricante foi multada em 1,8 bilhão de euros (cerca de R$ 10 bilhões) pela UE (União Europeia).

? Os reguladores consideraram que a big tech praticou regras anticoncorrência ao impedir que plataformas de streaming de música informassem aos usuários opções de pagamentos além das disponíveis na App Store.

EUA X BIG TECHS

A Apple se junta a Amazon, Google e Meta entre as grandes empresas de tecnologia processadas pela gestão do presidente Joe Biden. O governo também tentou, sem sucesso, barrar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft.

*REDDIT DISPARA APÓS IPO*

Ontem foi dia de festa nos fóruns do Reddit e de esperança para empresas que miram o IPO (oferta pública inicial de ações).

A rede social estreou na Bolsa de Nova York com um salto de 48% em relação ao valor definido na oferta, que já tinha saído no topo da faixa de preço indicada pela empresa.

EM NÚMEROS

US$ 748 milhões foi o quanto a empresa levantou no IPO.

US$ 6,4 bilhões foi a avaliação da empresa na oferta ?que chega a US$ 9,47 bilhões depois do salto no primeiro dia.

Reddit: fundada em 2005 por dois colegas de faculdade, a rede reúne comunidades dos mais variados temas e também hospeda fóruns de perguntas e respostas, formato semelhante ao do saudoso Yahoo Respostas, que fez sucesso no Brasil no início dos anos 2000.

? Sem registrar lucro anual até hoje, a empresa tem cerca de 73 milhões de usuários ativos diários e receita de US$ 800 milhões.

? Entre seus mais famosos fóruns está o WallStreetBets, cujos membros inverteram a lógica do mercado financeiro por algumas semanas em 2021 ao se organizarem para tirar dinheiro de grandes gestores (relembre a história abaixo).

? A maior fatia do faturamento da rede vem de anúncios, mas a empresa tem tentado diversificar, como fez no acordo em que o Google irá treinar sua IA com o conteúdo do Reddit.

A empresa tem como principal acionista a Advance, que também é dona da editora de revistas Vogue e Vanity Fair. Outros acionistas relevantes são a chinesa Tencent e Sam Altman, CEO da OpenAI que começou a investir no Reddit em 2014.

POR QUE IMPORTA

A estreia bem-sucedida do Reddit anima outras empresas que estavam esperando por melhores condições de mercado para chegar à Bolsa. O sentimento é reforçado com o IPO da empresa de tecnologia Astera, na quarta, que viu suas ações dispararem 70% no primeiro dia de negociação.

*PARA ASSISTIR*

?Dinheiro fácil? - na Max

?GameStop Contra Wall Street? - na Netflix

As duas produções contam a história de como um exército de investidores ?sardinhas? se reuniu para tirar dinheiro de gestores que administram bilhões em recursos.

A primeira é uma comédia recém-chegada ao streaming, que começou a ter seu roteiro escrito quando a história ainda estava sendo resolvida nos tribunais.

A segunda é um documentário lançado ainda no ano passado pela Netflix.

O centro da trama é o "r/WallStreetBets", fórum pelo qual investidores amadores ?incluindo aqueles que nunca tinham comprado uma ação na vida? se organizaram para fazer as ações da GameStop, uma varejista de videogames, subir na marra (lançando ordens de compra).

Queridinha dos usuários, a empresa era dada como praticamente falida pelos gestores de fundos hedge (semelhantes aos multimercados), que apostaram bilhões na queda de seus papéis.

A onda de compra pelos ?peixes pequenos? foi tão volumosa que fez as ações da varejista se valorizarem até 2400% e o seu valor de mercado subir quase US$ 20 bilhões.

A alta obrigou os grandes ?tubarões? do mercado a depositarem bilhões de dólares para sustentar suas posições ?vendidas? ?quando apostam na queda das ações.

Quando a euforia passou, menos de um mês depois, as ações da GameStop e de outras empresas que foram alvo do mesmo frenezi despencaram, num retorno à realidade de companhias com as contas no vermelho.

*O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER*

JUSTIÇA

STF tem reviravolta, derruba revisão da vida toda e poupa União de gastar R$ 480 bi

Ministros invalidam decisão tomada há pouco mais de um ano; AGU diz que medida 'garante integridade das contas públicas'

ECONOMIA

Governo arrecada R$ 8,1 bi com fundos de super-ricos, e arrecadação bate recorde

Ganhos com medida devem superar estimativa inicial, afirma Receita Federal

ECONOMIA

Rede de supermercados Dia pede recuperação judicial no Brasil com R$ 1 bi em dívidas

Alta de preços e maior concorrência com atacarejos reduziu liquidez da operação no páis; 343 lojas serão fechadas

TECNOLOGIA

Neuralink, de Elon Musk, mostra 1º paciente com chip cerebral jogando xadrez; veja vídeo

Noland Arbaugh tem paralisia do pescoço para baixo e pôde comandar um mouse com a mente

CHINA

Por que Temu virou ameaça para gigantes do varejo Shopee, Shein e Amazon

Empresa estaria se preparando para desembarcar no Brasil ainda neste semestre, segundo imprensa especializada, acirrando a concorrência no varejo nacional