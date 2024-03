SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rede social de Trump estreia com alta de 16% na Bolsa e aumenta fortuna de ex-presidente e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (27).

**REDE DE TRUMP DISPARA APÓS IPO**

A Truth Social, rede social fundada em fevereiro de 2022 por Donald Trump, estreou nesta terça (26) com uma alta de 16% na Bolsa americana Nasdaq.

Os papéis chegaram a disparar 59% durante o pregão e tiveram suas negociações interrompidas por alguns minutos por causa da alta volatilidade.

A razão apontada para o salto? Donald Trump ?aliás, o código de negociação do papel é DJT, as iniciais do candidato republicano às eleições presidenciais.

O IPO da companhia já havia feito sua fortuna saltar US$ 4 bilhões, o colocando entre as 500 pessoas mais ricas do mundo. Trump tem 58% das ações da Truth Social e viu seu patrimônio aumentar ainda mais na terça.

Ao olharmos para o negócio, os números fazem pouco sentido. Com a alta desta terça-feira, a empresa foi avaliada em US$ 8 bilhões (R$ 39,8 bilhões), patamar semelhante ao de Mattel (dona da Barbie) nos EUA e da metalúrgica Gerdau no Brasil.

Só que a receita da rede foi de apenas US$3,3 milhões (R$ 16,4 milhões) nos primeiros nove meses do ano passado, quando registrou um prejuízo de US$ 49 milhões (R$ 244 milhões).

Como mostrou o New York Times, a relação entre o faturamento anual projetado da companhia com seu valor mercado é de 2.000 vezes.

O Reddit chegou à Bolsa com essa relação beirando 10 vezes, enquanto a Nvidia, empresa do momento da IA, negocia em uma relação de preço/receita de 25 vezes.

O Wall Street Journal atribui essa discrepância na valorização da rede de Trump ao mesmo fenômeno que impulsionou as meme stocks (como a Game Stop) em 2021.

Nesse caso, as ordens de compra viriam de investidores individuais ?apoiadores de Trump?, que valorizam os papéis a partir de um movimento de ordens de compra.

**A VOLTA DOS BATISTA**

Os irmãos Wesley e Joesley Batista estão prestes a voltar à JBS. A gigante de proteínas disse ontem que irá propor em assembleia de acionistas o aumento de 9 para 11 no número de cadeiras no conselho e que irá indicar os dois irmãos para as novas vagas.

Eles são filhos do fundador José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, que também ocupa um assento no conselho da maior produtora de carnes do mundo.

No documento em que propõe a indicação ao colegiado, a JBS diz que os irmãos não sofreram, nos últimos cinco anos, qualquer "condenação criminal" ou em processo administrativo da CVM, do BC ou da Susep (Superintendência de Seguros Privados), "ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa".

RELEMBRE

Wesley e Joesley estão afastados do conselho de administração da JBS desde maio de 2017, quando renunciaram aos cargos por pressão do mercado.

Foi na época do episódio que ficou conhecido como "Joesley Day", em que a Bolsa brasileira despencou após a divulgação da notícia de que o irmão mais novo havia gravado conversa com o então presidente da República, Michel Temer (MDB), antes de fechar acordo de delação premiada.

O mesmo caminho foi seguido por Wesley após investigações da Operação Lava Jato.

s dois são os donos da J&F, holding que administra os negócios da família. Ela está envolvida na disputa com a Paper Excellence pelo controle da Eldorado.

Em fevereiro, eles já haviam voltado ao conselho da Pilgrim?s Pride, produtora americana de frango que é controlada pela JBS.

Eles irão retomar suas posições de conselho na gigante de proteína em meio a um processo de dupla listagem de ações da companhia, no Brasil e nos EUA.

A ideia por trás da mudança da JBS é "destravar o valor" da companhia ao ter acesso a uma gama muito maior de investidores, como explicamos nesta edição da época do anúncio.

**DÉFICIT PRIMÁRIO RECORDE PARA FEVEREIRO**

O governo registrou déficit primário de R$ 58,4 bilhões em fevereiro, no pior saldo para o mês da série histórica iniciada em 1997.

As contas consideram os resultados de Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Déficit primário significa que as despesas foram maiores que as receitas, sem considerar no cálculo o pagamento de juros da dívida pública.

EM NÚMEROS

- 27,4% foi a alta real na despesa do governo no período, acumulada em R$ 190,9 bilhões; a receita líquida ?que exclui transferências para governos regionais? teve crescimento real de 23,4%, para R$ 132,4 bilhões.

- 37,7% foi o avanço do rombo em fevereiro deste ano em relação ao ano passado (saldo negativo de R$ 40,6 bilhões);

- R$ 252,9 bilhões é o déficit acumulado do governo central nos 12 meses encerrados em fevereiro em valor corrigido pela inflação, equivalente a 2,26% do PIB.

A explicação do governo: a despesa em fevereiro teve um pagamento antecipado de R$ 30 bilhões em precatórios.

A secretaria do Tesouro disse que geralmente os pagamentos dos débitos judiciais acontecem em maio ou junho, então o desembolso em fevereiro distorceu a base de comparação.

Também afirmou que, com o pagamento, não há mais estoque de precatórios a ser pago neste ano.

A equipe econômica projetou que o governo central fechará 2024 com saldo negativo de R$ 9,3 bilhões, dentro da margem de tolerância estabelecida pelo arcabouço fiscal, que prevê déficit zero.

Mercado e Haddad veem economia mais forte: o ministro da Fazenda disse que a equipe econômica pode rever as projeções de crescimento do PIB de 2024 para cima. A última estimativa divulgada, no dia 21, manteve a projeção de alta em 2,2%.

No boletim Focus, pesquisa do BC que reúne expectativas do mercado, os analistas veem crescimento de 1,85% neste ano, contra avanço de 1,80% previsto antes.

**R$ 23 BI DO MERCADO LIVRE NO BRASIL**

O Mercado Livre anunciou nesta terça que prevê investir R$ 23 bilhões neste ano no Brasil, o principal mercado para a plataforma criada na vizinha Argentina.

O montante representa uma alta de 21,1% na comparação com 2023.

O DESTINO DA GRANA

? Logística: além da já anunciada abertura de um centro de distribuição em Pernambuco em julho ou agosto, a empresa avalia outros dois armazéns no país;

? Tecnologia: contratação de novos funcionários;

? Mercado Pago: fintech prevê lançar novos produtos de crédito, seguros e investimentos;

?Publicidade: a empresa quer atrair mais audiência para os anunciantes. A área virou uma das prioridades nas varejistas online ?a Amazon deve faturar US$ 5 bi com anúncios neste ano.

Série de investimentos anunciada pelo Mercado Livre no país:

- 2019 : R$ 2 bilhões

- 2020: R$ 4 bilhões

- 2021: R$ 10 bilhões ?primeiro ano após o boom do ecommerce na pandemia

- 2022: R$ 17 bilhões

- 2023: R$ 19 bilhões

- 2024: R$ 23 bilhões

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO IMOBILIÁRIO

Governo libera FGTS Futuro para a compra da casa própria. Antecipação do Fundo de Garantia funcionará como crédito para compor renda e quitar prestações.

JUROS

Fazenda aceita cortar juro de dívida dos estados em troca de estatais e ensino técnico. Programa não tem estimativa de perda de arrecadação da União caso haja adesão.

MERCADO

CVM rejeita acordo de R$ 1,3 milhão para encerrar processo contra ex-presidente da Americanas. Em outro processo, aceitou multa de R$ 2,4 milhões para suspender acusações contra ex-diretora.

MERCADO

Usina nuclear Angra 1 é desligada temporariamente após falha em sensor. Problema ocorreu após um trabalho de manutenção dos transmissores de fluxo de uma bomba de refrigeração.

JUSTIÇA

Trabalhadores resgatados em plantação de banana eram obrigados a tomar água de córrego, diz Promotoria. Ministério Público do Trabalho afirma ter encontrado grupo em condição análoga à escravidão em Eldorado, no ale do Ribeira (SP),