BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar na semana que vem medidas para impulsionar o setor imobiliário, como a criação de um mercado secundário de títulos, disse nesta quarta-feira (27) o ministro Fernando Haddad (Fazenda).

"Nós vamos criar um mercado secundário de títulos imobiliários muito robusto para fazer com que o crédito imobiliário rode no Brasil e possa ser multiplicado por muitas vezes", afirmou Haddad em entrevista à rádio Itatiaia.

Segundo o titular da equipe econômica, a proposta foi bem recebida pelas principais empresas do setor.

"Penso que a classe média e a classe trabalhadora vão ter boas novidades a comemorar no futuro próximo com a edição dessa medida, ainda, possivelmente no começo de abril, a partir da semana que vem", disse.

