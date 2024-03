BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai prorrogar novamente o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas. O prazo, que terminaria neste domingo (31), será ampliado por mais 50 dias.

A segunda prorrogação do Desenrola será feita por meio de uma MP (medida provisória), prevista para ser publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta quinta-feira (28).

As negociações para a faixa 1, realizadas por meio do site do programa, ficarão disponíveis até o dia 20 de maio. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela reportagem.