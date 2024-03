SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em bairros distantes da Praça da Sé, começa a pipocar um tipo de produto imobiliário que os incorporadores chamam de condomínio-clube. É verdade que em rincões mais afluentes, como Moema, eles também aparecem, mas em tamanho menor e identificados como "lodge" ou algo que o valha.

Como o nome já entrega, a parte clube se destaca. Piscinas para adultos e crianças são obrigatórias, assim como quadra esportiva, bicicletário, churrasqueira e, eventualmente, um pequeno centro comercial. Outros atrativos, como quadras de tênis, dependem do investimento.

A construtora Diálogo Engenharia vem fincando alguns desses produtos na zona leste. Na Vila Carrão e na Vila Guilhermina, a menos de 1,5 km das respectivas estações de metrô, a empresa lançou o Vitrine Tatuapé Condomínio Clube e o Oásis Condomínio Clube, respectivamente.

Os apartamentos têm de 70 m² a 103 m², em um terreno de 3.600 m², curiosamente, menor do que aquele que Guilherme Sallum Nahas, sócio-diretor da Diálogo, afirmou à Folha de S.Paulo ser uma das características do condomínio-clube.

Ele calcula essa área de terreno em 5.000 m²ou mais, espaço que abunda no Oásis, que ocupa o dobro do terreno do Vitrine e será lançado com 770 apartamentos.

"Uma taxa de condomínio baixa, na casa dos R$ 500, é também fundamental nesses produtos, e esse valor é viável considerando-se o número de unidades", diz. "Os condôminos não se importam em aplicar boas regras de convivência com o custo condominial baixo."

É de se imaginar a muvuca em certos horários, mas Guilherme diz que soluções são pensadas para que isso não aconteça, e o desenvolvimento desses produtos ao longo dos últimos dez anos pela Diálogo teria dado expertise à empresa.

Mas mais do que tentar evitar uma piscina com lotação à Sesc Belenzinho aos domingos, digamos, há a preocupação em "controlar os gargalos" da saída de carros do prédio nos dias úteis às 8h, por exemplo, quando muitos vão trabalhar.

ZONA SUL

Congestionamento na garagem tende a não acontecer no Sphera Panamby, o condomínio-clube da Plano&Plano e da Casa Viva na zona sul. Em um latifúndio de 24 mil m², tem fases em diferentes estágios de conclusão. As duas maiores torres, com 696 apartamentos, possuem apenas 156 vagas de garagem, e essa proporção de uma vaga para cada 4,5 apartamentos é canônica por ali.

Estrategicamente, o Sphera está a 500 metros da estação Giovanni Gronchi do metrô (linha 5) e do terminal de ônibus João Dias; e a dois quilômetros do parque Burle Marx, o que talvez dê alguma materialidade ao nome Panamby.

Para Renée Silveira, diretora de incorporação da Plano&Plano, vaga de garagem é algo que encarece demais esse tipo de produto, que é voltado para pessoas com renda familiar a partir de dois ou três salários mínimos.

Com apartamentos de 33,98 m² a 66,93 m² (na torre Park) e preços a partir de R$ 253 mil, o empreendimento pode ser financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Na área comum estão previstos, além das piscinas e dos espaços de fitness interno e externo esperados, coworking, pet care, ateliê, minimercado, redário, pomar, uma área para luau com fogueira, outra para feirinha ou food park, além do Espaço Youtuber, que ganha destaque em alguns lançamentos.

Trata-se de uma sala com recursos de iluminação e fundos instagramáveis para uso de produtores de conteúdo, pensados para casais ou moradores solteiros da geração Z (nascidos a partir de meados dos anos 1990).

"A lógica por trás do condomínio-clube é fazer com que os condôminos encontrem cada vez mais atrações dentro do empreendimento", diz a executiva da Plano&Plano.

Nahas concorda com a premissa. "Queremos que o condômino se desloque o mínimo possível", diz, destacando o perfil all in de outro lançamento de sua empresa na zona leste, o GrandDiálogo Vila Prudente, em terreno de 7.537 m², colado na estação Oratório do monotrilho (linha 15).

Um pequeno shopping com serviços como cabeleireiro e pet shop se destaca ao lado de uma praça com espelho d'água e salões de festa adulto e infantil, entre outras atrações.