Em um dia de nervosismo no mercado internacional, o dólar teve forte alta e atingiu o maior valor em nove dias. A bolsa de valores caiu mais de 1% e chegou ao menor nível em quase um mês.

O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (22) vendido a R$ 5,156, com alta de R$ 0,04 (+0,78%). Na máxima do dia, por volta das 11h45, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,16. A cotação chegou a arrefecer no início da tarde, mas voltou a operar acima de R$ 5,15 após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano).

Com o desempenho desta quarta, o dólar atingiu o maior valor desde o último dia 13. Apesar da alta de hoje, a divisa acumula queda de 0,71% em maio e alta de 6,24% em 2024.

No mercado de ações, o dia também foi tenso. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 125.650 pontos, com queda de 1,38%. O indicador atingiu o menor patamar desde 25 de abril.

Após dias de tranquilidade no mercado financeiro internacional, a ata da última reunião do Fed trouxe turbulências. No documento, o Banco Central norte-americano informou que vários diretores podem aumentar os juros na maior economia do planeta caso a inflação piore nos Estados Unidos. Além disso, repetiu mensagens como a de que levará tempo para que a inflação volte ao nível de 2% ao ano.

Taxas mais altas em economias avançadas provocam a fuga de recursos de países emergentes, como o Brasil. Isso porque os grandes investidores preferem aplicar o dinheiro em títulos do Tesouro norte-americano, considerados os investimentos mais seguros do planeta. O dólar também subiu fortemente em relação a moedas de outras economias emergentes.

*Com informações da Reuters

