Minas Gerais é um dos polos do Brasil e, ao longo do seu território, Juiz de Fora aparece como um município importantíssimo em vários aspectos. Localizado na Zona da Mata mineira, a quarta maior população do estado tem um estilo de vida único e que ganha cada vez mais a atenção e adeptos.



Ciente do potencial de Juiz de Fora, o governo de Minas Gerais resolveu investir na cidade, que conta com uma das principais infraestruturas da região e, a cada época recebe novos moradores para tocar a sua vida longe da agitação da cidade grande.



Imóveis em Juiz de Fora



Um dos pontos altos desta mudança na região é o setor imobiliário. Valorizado, ele apresenta diversas opções de compras de casas e apartamentos para vender em Juiz de Fora. De acordo com as informações apuradas, o metro quadrado da cidade está em R$ 4.311, nada mal realizar um investimento.



Em claro processo de expansão, os imóveis começam a ganhar terreno na cidade e um local que tem se destacado fica às margens da BR-040 na região de Juiz de Fora e Matias Barbosa.



As construtoras apostam principalmente nas casas. Os principais interesses são loteamentos residenciais, muito com foco na primeira moradia. Na sequência, investidores que pretendem repassar o imóvel ou até mesmo alugar por temporada.



Por falar nisso, uma das tendências é a questão do fim de semana e feriado. Devido a alta procura da região, alguns investidores começam a pensar no retorno financeiro de médio a longo prazo para ter uma fonte de renda segura.



Rio de Janeiro



Conhecido por ser um pedaço do Rio de Janeiro em Minas Gerais, um dos motivos para o investimento na BR-040 é a ligação entre os dois estados. Ou seja, muitos compradores querem ficar no meio do caminho e encurtar a distância para uma visita na capital carioca.



Expansão Urbana



Em pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) foi possível descobrir um pouco mais sobre as características de Juiz de Fora em sua expansão urbana nas últimas décadas.



O lado Oeste e Sul foram os que mais cresceram. A oferta de terrenos, casas e apartamentos sofreu uma grande mudança e a valorização da região explodiu. Detalhe para a classe média mais alta da cidade, pois tem acesso a condomínios fechados e preferem a segurança.



Por outro lado, o lado Sudeste da cidade foi o que menos expandiu e ficou estagnado em relação a outras regiões.



Os lados Norte e Nordeste apresentaram uma alta quantidade de terrenos e possibilidade de expandir no futuro. Ou seja, quem pretende investir, este lado da cidade apresenta uma grande variedade de construções. O que faz dele um polo atrativo no mercado imobiliário.



Por fim, as regiões Leste, Norte e Centro passaram por um enorme adensamento e verticalização.



PIB e população



Segundo as informações do governo local, Juiz de Fora apresenta uma população acima dos 500 mil habitantes, números expressivos para a região localizada. Além disso, o PIB da cidade está em R$ 6,2 mil, o que faz encher os olhos de qualquer investidor por conta do provável retorno financeiro nos negócios. Além disso, devido a qualidade de vida apresentada, Juiz de Fora aparece com uma das expectativas e vida mais altas do Brasil.