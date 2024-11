A última ação nacional de negociação de dívidas do ano, o Feirão Serasa Limpa Nome, segue até esta sexta-feira (29), com a opção de atendimento presencial em agências dos Correios de todo o País. Nos guichês da estatal, a população pode fechar os acordos e imprimir os boletos de quitação, sem qualquer custo adicional pelo serviço. Os interessados em entrar no ano de 2025 com as finanças ajustadas contam com descontos que podem chegar até 99%.

Até o dia 29/11/2024 (sexta-feira), nas mais de 10 mil agências dos Correios do País.

Os endereços e horários de funcionamento das agências participantes podem ser consultados no app e site dos Correios.

