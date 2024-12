FOTO: Angeliza Lopes - Juiz-foranos saem para as compras de Natal

O período do Natal é uma das épocas mais aguardadas pelo comércio nacional, devido à expectativa de aumento nas vendas. Entre as compras de itens de decoração, alimentos, presentes e lembrancinhas, estima-se, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), que as vendas deste ano movimentem cerca de R$ 74,6 bilhões, atingindo aproximadamente 132,9 milhões de consumidores em todo o país. Em Juiz de Fora, além dos dados oficiais, pequenos empreendedores seguem otimistas para ganhar um dinheiro extra e garantir um Natal mais feliz para suas famílias e seus empreendimentos.

O proprietário da loja de decorações Helinha Decor, Matheus Fernandis Perensin, está animado e tem boas expectativas para as vendas deste fim de ano, desde que trocou a localização de sua loja de Maripá (PR) para Juiz de Fora (MG). Ele comenta: “Este é nosso primeiro Natal em Juiz de Fora, e, logo nesse primeiro ano, a procura foi bem alta. Parece que as pessoas estão mais interessadas no Natal neste ano.” Matheus confessou que desde o início de novembro a procura aumentou drasticamente e por conta disso o retorno está sendo muito satisfatório.

A expectativa do Matheus não está só ancorada em seu otimismo, mas também nos dados econômicos do país. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Índice de Confiança no Comércio (Icec) cresceu 1,4% no mês de novembro e avançou 2,9% se comparado a novembro de 2023, bons números para os varejistas.

O professor e doutor em economia, Fernando Agra, destacou que o Natal é a melhor época para o comércio local. Ele afirmou: “O pequeno empreendedor aproveita não apenas o Natal, mas também a Black Friday para investir em seu negócio, pois as chances de retorno financeiro são ótimas.” Segundo Agra, o investimento nesse período é realmente expressivo, e os empreendedores não devem desperdiçar a oportunidade de impulsionar o crescimento de seus próprios negócios.

A gerente da loja Catarina Store, Manuela Ristori, revelou que, no ano de 2024, realizou um investimento significativo em novos produtos, incluindo itens de maior valor, para atender a demanda crescente. Ela explicou: “No ano passado, tivemos uma procura muito alta, especialmente em dezembro, e lembro de ter faltado alguns itens. Este ano, reforçamos o estoque e, inclusive, estamos contratando freelancers para nos ajudar durante esse mês de dezembro.”

Manuela ressaltou que o faturamento alcançado durante a temporada de fim de ano será reinvestido em novos produtos para 2025. Com essa estratégia, a loja busca garantir um fluxo contínuo de operações e diminuir possíveis riscos financeiros, preparando-se para enfrentar os desafios do próximo ano sem grandes problemas ou surpresas.

A movimentação comercial no período do Natal reflete não apenas o crescimento econômico esperado para essa época do ano, mas também a resiliência dos empreendedores locais. O clima de otimismo compartilhado por comerciantes como o Matheus e a Manuela demonstra como o Natal não é apenas um período de consumo, mas também de oportunidades de fortalecimento dos negócios, criação de novos empregos e diversificação de produtos para atração de mais clientes.

