Durante a feira, que oferece oportunidades para que estudantes aprendam uma língua e tenham vivência internacional, serão realizadas palestras e oferecidos descontos de até 40% no valor de alguns cursos de idiomas.

O evento é uma oportunidade para que os estudantes conheçam diversas instituições de ensino internacional, conversem com especialistas e representantes de escolas para descobrir qual curso melhor se encaixa com o seu perfil.

Cada pavilhão tem uma cor ou tema diferente e é voltado para um tipo de público: o roxo será destinado para quem tem 18 anos de idade ou mais e é focado em cursos no exterior; o laranja, para quem ainda não tem 18 anos e pretende cursar o ensino médio no exterior ou fazer um intercâmbio de férias; o azul, destinado para viagens de formatura ou viagens educacionais e pedagógicas; e o pavilhão Canadá, para aqueles que desejam estudar no país.

Para as pessoas que vivem fora de São Paulo e também queiram participar, o evento será transmitido online pelo site do CIXP.

