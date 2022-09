PJF - Reprodução

Nesta segunda-feira (26), a partir das 14h, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e coordenadores pedagógicos para atuação no ano letivo de 2023. Os(as) candidatos(as) classificados(as) serão convocados(as), com o surgimento de vagas, por ordem de classificação. Caminhando paralelamente ao concurso público para o Magistério, que segue em andamento, os editais visam atender demandas específicas da Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Após a homologação do resultado do concurso, os candidatos nele aprovados e ainda não efetivados terão prioridade na ordem de convocação.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pelo site da PJF. O prazo vai até as 23h59 da sexta-feira, 30 de setembro. O processo de seleção será totalmente digital, realizado através do sistema indicado nos editais. Em relação ao tempo de efetivo exercício na PJF, o candidato poderá emitir a certidão de contagem de tempo diretamente no sistema disponível através do ícone "Consultar Tempo de Trabalho", na tela de lançamentos de pontuação e deverá ser baixada (via download) e anexada junto com os documentos comprobatórios da pontuação cadastrada no ato da inscrição.

O edital nº 456-SRH define as diretrizes para o cargo de Coordenador Pedagógico. Para participar, o requisito é Curso de Graduação Plena em Pedagogia. Já o edital nº 457-SRH visa a seleção de professores para atuação nas aulas especializadas da Parte Diversificada do Quadro Curricular nos seguintes campos complementares de linguagem: Artes Visuais, Música, Teatro, Capoeira, Dança, Informática, Intérprete Educacional de Libras, Libras e Braile. O edital nº 458-SRH, por sua vez, estabelece as diretrizes para contratação de Professores regentes A (PR-A), que poderão atender a regência de turmas e regência de turma na docência compartilhada da Educação Infantil ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. Já o edital nº 459-SRH define as regras para a seleção de PR-B, para as áreas de Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, Química e Sociologia.

Os editais completos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) da terça-feira, 20, e podem ser conferidos nos links abaixo:



Edital nº 456-SRH – Coordenador Pedagógico

Editor nº 457 – PR-A e PR-B

Edital nº 458 – PR-A

Edital nº 459 – PR-B – Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, Química e Sociologia