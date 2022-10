Divulgação UFJF - Universidades da Zona da Mata se pronunciam após o anúncio de contingenciamento feito pelo Governo Federal

O Governo Federal bloqueou R$ 2,4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação (MEC) neste ano. O bloqueio foi anunciado nesta quarta-feira (5) por meio de um ofício enviado para as federais. Esse corte tem o impacto de 11,4% da dotação atual de despesas discricionárias do ministério. As Universidades vinham enfrentando muitas dificuldades financeiras e se posicionaram por meio de notas e pronunciamentos nesta quinta-feira (6), após a divulgação de nota da diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

A Associação explica que buscava reverter os bloqueios anteriores para restabelecer o orçamento aprovado para 2022, sem os quais o funcionamento das universidades já estava comprometido. A entidade afirma que o novo contingenciamento coloca em risco todo o sistema das universidades. Falou ainda da surpresa com esse critério de limitação de empenhos no mês de outubro, quase ao final do exercício, que afetará despesas já comprometidas, e que, em muitos casos, deverão ser revertidas, com gravíssimas consequências e desdobramentos jurídicos para as universidades federais.



“Esta limitação estabelecida pelo Decreto, que praticamente esgota as possibilidades de pagamentos a partir de agora, é insustentável. Pediu-se, por fim, que, dada a gravíssima situação, fosse considerada a hipótese de o MEC absorver essa restrição de gastos das universidades com outras rubricas da pasta, tal como ocorreu no bloqueio anterior”, diz o comunicado. A Andifes lamentou a edição do decreto e também lamentou que, mais uma vez, a educação seja a área mais afetada pelos cortes.



Em função desta situação, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio de nota, informou que ainda está avaliando os impactos da decisão e irá levar a pauta ao Conselho Superior (Consu) nesta sexta-feira (7). Conforme a UFJF, o reitor, Marcus David, destacou que a intenção é aguardar o detalhamento das informações sobre o bloqueio para debater junto aos conselheiros as alternativas para o fechamento das contas até o fim do ano.



A situação financeira da instituição foi discutida em ma audiência pública realizada em agosto, quando era projetado um déficit orçamentário de R$11 milhões em 2022.



Também por meio de nota, o reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demetrius David da Silva destaca o agravamento inimaginável da realidade orçamentária da UFV e, neste âmbito, lembra que todas as adaptações necessárias e possíveis já foram realizadas. “Esse cenário anuncia o sucateamento dos serviços prestados pela Universidade e a proximidade de paralisação das suas atividades”.

Já o reitor Marcelo Andrade, Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), realiza coletiva de imprensa na tarde desta quinta (6) para falar sobre como o novo corte atingirá a UFSJ. Mais informações, em breve.

Detalhamento da situação

A Andifes, por meio de comunicado, detalhou a realidade do contingenciamento, após reunião com Secretário da Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, para reunião, juntamente com o secretário adjunto da Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC, Eduardo Salgado, ocorrida nessa terça-feira (4). Conforme a Andifes, às vésperas do primeiro turno das eleições, na sexta-feira (30) o Governo federal publicou uma norma (o Decreto 11.216, que altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, referente à execução do orçamento deste ano em curso) sacramentando novo contingenciamento no orçamento do Ministério da Educação (MEC). Dessa vez, no percentual de 5,8%, resultando em uma redução na possibilidade de empenhar despesas das universidades no importe de R$ 328,5 milhões.

Além do novo valor bloqueado, a instituição acrescenta o montante que já havia sido bloqueado ao longo de 2022, perfazendo um total de R$ 763 milhões retirados das universidades federais do orçamento que havia sido aprovado para este ano.

Posicionamento do MEC

Em nota divulgada nesta quinta (6), o Ministério da Educação (MEC) esclarece que é enganosa a informação de que haverá prejuízo às universidades e aos institutos federais com a limitação temporária de empenhos no orçamento.

"O ajuste do limite de empenho do MEC realizado em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não prejudicará as atividades das universidades e dos institutos federais visto que, mesmo considerando a limitação temporária de empenhos, o orçamento disponível para as unidades é maior do que o orçamento de 2021. Portanto, houve aumento e não redução na disponibilização de orçamento para as universidades e os institutos federais em relação ao orçamento aprovado no exercício anterior. As universidades contam, atualmente, com R$ 537 milhões (10,4%) e os institutos com R$ 393,8 milhões (20%) de orçamento a mais em relação ao ano de 2021.

O MEC acompanha a execução orçamentária e financeira dessas unidades. Até o presente momento, as universidades empenharam 84,9% das despesas discricionárias e pagaram 50,1% dessas despesas. Já os institutos federais empenharam 82,6% e pagaram 44,9% do orçamento do corrente ano, ou seja, ainda há recursos disponíveis que podem ser empenhados e pagos para assegurar a continuidade das atividades das instituições até o restabelecimento dos limites, o qual ocorrerá em dezembro.

Para os casos individuais, em que haja a necessidade de aumento do limite de empenho, estes poderão ser restabelecidos, caso a caso, em tratativas com os ministérios da Educação e da Economia, de modo que não haverá prejuízos para as universidades, aos institutos federais e, o mais importante, tampouco para os estudantes.

Importante destacar, ainda, que o MEC tem dialogado com as universidades e os institutos federais como instituições de Estado e são realizadas diversas reuniões com essas unidades e suas associações, nas quais a questão do orçamento tem sido tratada com transparência, responsabilidade e respeito.

O MEC lamenta a deturpação das informações e a exploração política desse caso por parte de algumas pessoas e instituições em um momento tão importante para o país".



