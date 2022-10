Pixabay - Cadastramento para vagas nas Creches em 2023

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Educação (SE), realiza entre os dias 18 de outubro e 11 de novembro, o Cadastramento de Creches 2023. As vagas atendem crianças de quatro meses a três anos e 11 meses de idade (nascidas a partir do dia 01/04/2019), conforme o edital publicado no Atos de Governo.

O processo será de forma presencial e os pais e/ou responsáveis devem comparecer com a documentação listada abaixo na sede da SE, no Centro de Formação do Professor, 1º Piso, Avenida Getúlio Vargas, 200, Espaço Mascarenhas, dentro do prazo de inscrições. O edital (acesse aqui) foi publicado no Atos do Governo na última sexta-feira (8).

As senhas de atendimento para a realização do cadastro serão distribuídas diariamente ao longo do período de inscrição, às 8h e às 14h. O limite de atendimento diário será de 200 famílias, sendo 100 atendimentos na parte da manhã e 100 atendimentos na parte da tarde. O horário de atendimento será de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Conforme o edital, caso o número de senhas tenha excedido o limite estabelecido para o turno e/ou o dia, o responsável receberá no momento, uma senha e canhoto para retorno, informando a data e horário para realização do cadastro.

Além disso, para as crianças que participaram do último cadastro e não foram contempladas com a vaga até o dia 30 de setembro de 2022, a família deverá realizar um novo cadastramento para 2023, ficando o cadastro anterior, inválido.

Documentos necessários



Apresentar original e cópia dos seguintes documentos:



- Certidão de nascimento da criança (Somente original):

- Comprovante de conta de luz e/ou água

- Certidão de nascimento das crianças residentes na casa (0 a 17 anos)

- Documento de identidade dos pais e/ou responsáveis

- Carteira de trabalho e/ou contracheque dos maiores de 18 anos

- Comprovante do Bolsa Família/Auxílio Emergencial

- Comprovante do Loas/BPC

- Atestado Médico (com o nº do CID) comprovando a deficiência da criança

- Declaração de escolaridade da mãe (menor de 18 anos) que estuda

- Declaração de matrícula de irmão(ã) matriculado(a) em creche

- Consultar também através do QR Code