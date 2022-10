- Unicamp abre inscrições para curso que ajuda no ingresso à instituição

Estudantes do ensino médio público de Campinas (SP) têm até as 17h do dia 4 de novembro para se inscrever na seleção do Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS), um curso de ensino da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), voltado aos alunos de escolas públicas da cidade, que fica a 99km da capital paulista.

A seleção para as 120 vagas do curso não é feita por vestibular, mas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para cada escola pública de ensino médio do município será garantida uma vaga. Na página de ingresso , os interessados podem conhecer os detalhes do processo de seleção.

O curso foi criado em 2010, com a primeira turma em 2011. “A proposta foi criar uma forma de acesso diferenciado à universidade para alunos de escolas públicas do município de Campinas. O currículo tem disciplinas em todas as áreas do conhecimento, pois pretende formar o ser humano com cultura ampla, visão crítica, espírito científico, pensamento flexível e preparado para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho”, explicou a coordenadora do ProFis, professora Ana Elisa Spaolonzi Queiroz.

O currículo do ProFIS inclui disciplinas das áreas de ciências humanas, biológicas, exatas e tecnológicas, distribuídas por dois anos de curso. O objetivo é oferecer aos alunos uma visão integrada do mundo contemporâneo, capacitando-os para exercer as mais distintas profissões. Conheça os detalhes na página do curso.

O ProFIS é um curso formado por 99 créditos, correspondentes a 1485 horas de aula, que podem ser completados em quatro semestres, sendo seis o número máximo de semestres para sua conclusão.

O curso é ministrado em período integral, ou seja, os alunos têm aulas pela manhã e à tarde. Muitas disciplinas contam com atividades práticas, a serem desenvolvidas pelos alunos, em sala de aula.

No segundo ano, o aluno desenvolve atividades de pesquisa e artes, o que é chamado iniciação científica, sob a supervisão de um professor orientador.

Segundo a coordenadora, a dificuldade mais comum é a ambientação na universidade. “É um ambiente novo e diferente, são dinâmicas distintas, as cobranças são diferentes, mas como o curso foi pensado para público específico, já busca contornar problemas de permanência acadêmica, como a forma de trabalhar os conteúdos.”

Ao terminar o programa, o aluno do ProFIS pode ingressar diretamente em um dos muitos cursos de graduação da Unicamp, sem precisar fazer o vestibular. No site é possível saber como a transferência é feita e quantas vagas por curso foram destinadas ao curso.

Ana Elisa ressaltou que não se trata de um curso regular de ensino superior, "mas de uma formação interdisciplinar que fortalece os conhecimentos gerais e subsidia uma escolha mais consciente sobre a carreira que se pretende seguir. Ao final de dois anos, de acordo com o aproveitamento que tiveram, eles podem escolher entre os cursos da universidade”.

Bolsas e auxílios

Com aulas durante o dia, os alunos ficam impedidos de trabalhar nesse período. Para garantir que os alunos tenham condições de se manter, enquanto frequentam os dois anos do curso, a Unicamp oferece várias modalidades de auxílio.

A universidade concede, a todos os alunos do ProFIS, bolsas de estudo, durante os dois primeiros anos do curso, no valor de R$ 400,00 mensais. Além disso, os alunos contam com um auxílio transporte, ou seja, um apoio financeiro para que possam ir à Unicamp e voltar para casa diariamente. Há também o auxílio alimentação, permitindo que os alunos façam gratuitamente suas refeições no restaurante universitário, popularmente conhecido como Bandejão.

