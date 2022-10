Divulgação - João XXIII abre inscrições para sorteio

O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), publicou edital de sorteio público de 75 vagas para o primeiro ano do ensino fundamental, com início do ano letivo em 2023. Podem participar crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de março de 2017. Os pais ou representantes legais têm até o dia 24 de outubro de 2022 para efetuarem as inscrições.

Além das vagas previstas, serão sorteados mais dez nomes, que serão chamados em caso de desistências, perda de prazos ou não preenchimento dos requisitos exigidos para a matrícula. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, pelo link. O responsável legal pelo candidato deve preencher os dados solicitados e gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU). A taxa é de R$ 42 e deve ser paga até 24 de outubro, somente no Banco do Brasil.

É possível pedir isenção da taxa no ato do cadastramento on-line da inscrição, até às 15h desta sexta-feira, 7 de outubro, também somente via on-line. O resultado desta solicitação será divulgado a partir das 15h do dia 13 de outubro.

Se um mesmo representante legal inscrever mais de um candidato, deve repetir o mesmo processo, de inscrição e geração de GRU ou de inscrição e pedido de isenção, para cada um. Para aqueles que não tiverem acesso à internet, será disponibilizado, até 21 de outubro, posto de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na secretaria do Colégio (Rua Visconde de Mauá, 300, Bairro Santa Helena).

No período de 31 de outubro a 1º de novembro de 2022, o responsável pelo candidato deve retornar ao site, acessar o link do cadastramento da inscrição, e imprimir ou baixar o cartão com o número que o(a) candidato(a) irá concorrer. O sorteio de vagas acontece no dia 10 de novembro de 2022, uma quinta-feira, às 15h.

Por questões de segurança e economia de recursos, o público poderá acompanhar, exclusivamente, pelo youtube. O link específico será divulgado no dia do evento, nas redes sociais do Colégio. O sorteio será gravado e ficará disponível no site e no youtube do João XXIII. O resultado também poderá ser conferido próximo à portaria do Colégio, a partir das 15h do dia 11 de novembro.

