Foi publicado pelo Corpo de Bombeiros o edital com 385 vagas para o ingresso na corporação a partir de setembro de 2023. São 21 vagas destinadas ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), com salário inicial 7.175,30, 324 vagas para o Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM) e 40 vagas para Curso de Formação de Soldados Especialistas com salário inicial de R$4.360,83. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 07 e terminam no dia 08 de dezembro.

Serão três etapas do concurso. A primeira, será aplicada uma prova objetiva e uma redação, que terão caráter classificatório e eliminatório. Os classificados passarão por um teste de capacitação física na segunda etapa. Por fim, os aprovados irão passar por exames admissionais (preliminares, médicos complementares, psicológicos e toxicológico).

As inscrições podem ser realizadas através do site:www.ibgpconcursos.com.br

O candidato que tiver dificuldades de acesso à internet poderá comparecer, ao 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, localizado na Av. Brasil, 3.405, Centro, Juiz de Fora/MG, durante o período de inscrições, exceto nos sábados, domingos e feriados.



A taxa de inscrição para o Curso de Formação de Oficiais é de R$220,00. Já para o Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças Bombeiro Militar é de R$101,00, caso o interessado não consiga a isenção da taxa.



É exigido que o canditato tenha idade entre 18 e 30 anos, ensino médio completo, CNH até a data da matrícula. A Corporação informou que esse é o último concurso nível médio.

A consulta dos locais de prova e mais informações sobre o processo seletivo, podem ser consultadas no edital através do endereço eletrônico www.bombeiros.mg.gov.br.

